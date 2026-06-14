أستراليا تفاجئ تركيا بثنائية نظيفة في مونديال 2026

10:36 ص

الوكيل الإخباري- فازت أستراليا على تركيا 2-0، الأحد في فانكوفر، بهدفين جميلين لنيستوري إيرانكوندا وكونور ميتكالف، في انتصار غير متوقع نسبيًا في مونديال 2026 لكرة القدم. اضافة اعلان





ولحقت أستراليا بالولايات المتحدة، أحد أبرز الدول المضيفة للبطولة، في صدارة المجموعة الرابعة، بعدما كانت الأخيرة قد استهلت مشوارها بفوز كبير على الباراغواي (4-1) الجمعة في لوس أنجليس.



وتألق الحارس الصاعد باتريك بيتش بتصدياته الحاسمة، ليسهم في تحقيق انتصار أسترالي مهم أمام 52 ألف متفرج على ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر.



وأحدث المدرب توني بوبوفيتش صدمة كبيرة في تشكيلته الأساسية، بإبقائه القائد والحارس المخضرم ماتيو راين على مقاعد البدلاء، مفضلًا عليه بيتش الذي خاض مباراته الدولية الثالثة فقط.



كما استبعد نائب القائد جاكسون إيرفاين، معتمدًا على لاعب الوسط البالغ 21 عامًا بول أوكون-إنغستلر ضمن تشكيلة ضمت عشرة لاعبين يخوضون ظهورهم الأول في كأس العالم.



وأثبت هذان الخياران صوابهما، إذ تصدى بيتش لعدة فرص خطيرة حارمًا تركيا من التسجيل، رغم سيطرتها على الكرة، فيما لعب أوكون-إنغستلر دورًا حاسمًا في الهدف الأول خلال الشوط الأول، بتمريرة طويلة متقنة شقت الدفاع التركي ووضعت إيرانكوندا في مواجهة المرمى.



وجاءت تركيا، التي تشارك في كأس العالم للمرة الأولى منذ حلولها ثالثة في نسخة 2002، إلى أميركا الشمالية بطموحات كبيرة في الذهاب بعيدًا في الأدوار الإقصائية.



لكن فريقها الموهوب، المؤلف بمعظمه من لاعبين ينشطون في أوروبا ويشاركون بانتظام في دوري أبطال أوروبا، فشل في التعامل مع التنظيم المحكم لمنتخب "سوكروز".



وكاد التركي أردا غولر، لاعب ريال مدريد الإسباني، أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 27، بعدما أجبر بيتش على التصدي لتسديدة قوية.



لكن بعد ثوانٍ قليلة فقط، تقدمت أستراليا في النتيجة.



فمن عمق ملعبه، مرر بيتش الكرة إلى أوكون-إنغستلر الذي أطلق بدوره تمريرة طويلة نحو إيرانكوندا.

ورغم أن الجناح الأسترالي كان بحاجة إلى الكثير لإنهاء الهجمة، إلا أن لمسته الأولى الذكية منحته الأفضلية على الدفاع قبل أن يسكن الكرة الشباك بتسديدة أرضية.



واحتفل إيرانكوندا بالهدف بالركض نحو زاوية الملعب والتظاهر بلكم الراية الركنية، مقلدًا احتفال القائد الأسترالي السابق تيم كايهل الشهير.



وظنت تركيا أنها أدركت التعادل بعد ثلاث دقائق عبر تسديدة صاروخية من عبد الكريم برداقجي من خارج المنطقة.



غير أن بيتش لمس الكرة بأطراف أصابعه ليبعدها إلى القائم، لينقذ منتخب بلاده مجددًا.



وواصل الحارس الأسترالي تألقه في الشوط الثاني، إذ أبعد ركلة حرة لغولر إلى ركنية في الدقيقة 57.



ومع استمرار تصدياته، حسمت أستراليا اللقاء في الدقيقة 75، عندما استلم ميتكالف الكرة في وسط الملعب، وتقدم بها قبل أن يسدد من نحو 25 مترًا في الشباك.



وبهذا الفوز، رفعت أستراليا رصيدها إلى ثلاث نقاط متساوية مع الولايات المتحدة متصدرة المجموعة الرابعة، على أن يلتقي المنتخبان في سياتل يوم الجمعة.





