أسود الأطلس يعبرون كندا بثلاثية ويبلغون ربع نهائي المونديال

وشهدت المباراة إصابة مهاجم المنتخب المغربي إسماعيل صيباري، الذي غادر الملعب بعد مرور نحو 15 دقيقة على انطلاق مواجهة "أسود الأطلس" أمام كندا، السبت، في دور الـ16 من البطولة، التي أقيمت في مدينة هيوستن.
وشكل خروج صيباري ضربة قوية للمنتخب المغربي، بعدما تألق في دور المجموعات وسجل ثلاثة أهداف.
وأمسك صيباري (25 عاماً)، صاحب 12 هدفاً في 35 مباراة دولية مع المنتخب المغربي، بعضلات فخذه، قبل أن يغادر الملعب ويدخل المهاجم سفيان رحيمي بديلا له.
ويعد صيباري من أبرز نجوم البطولة، وكان نادي بايرن ميونيخ الألماني قد أعلن قبل أيام تعاقده معه قادماً من أيندهوفن الهولندي في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو (نحو 57 مليون دولار)، وفقاً لتقارير إعلامية.
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