أسود الأطلس يعبرون كندا بثلاثية ويبلغون ربع نهائي المونديال

الوكيل الإخباري- حجز المنتخب المغربي مقعده في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16، ليواصل "أسود الأطلس" مشوارهم في البطولة ويحققوا إنجازاتهم التاريخية.

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وشهدت المباراة إصابة مهاجم المنتخب المغربي إسماعيل صيباري، الذي غادر الملعب بعد مرور نحو 15 دقيقة على انطلاق مواجهة "أسود الأطلس" أمام كندا، السبت، في دور الـ16 من البطولة، التي أقيمت في مدينة هيوستن.



وشكل خروج صيباري ضربة قوية للمنتخب المغربي، بعدما تألق في دور المجموعات وسجل ثلاثة أهداف.



وأمسك صيباري (25 عاماً)، صاحب 12 هدفاً في 35 مباراة دولية مع المنتخب المغربي، بعضلات فخذه، قبل أن يغادر الملعب ويدخل المهاجم سفيان رحيمي بديلا له.