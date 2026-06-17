الأربعاء 2026-06-17 01:46 ص

أسود الرافدين في مواجهة شرسة مع هالاند ورفاقه .. القنوات الناقلة

أسود الرافدين في مواجهة شرسة مع هالاند ورفاقه .. القنوات الناقلة
أسود الرافدين في مواجهة شرسة مع هالاند ورفاقه .. القنوات الناقلة
 
الأربعاء، 17-06-2026 12:23 ص
الوكيل الإخباري-   تتجه أنظار عشاق كرة القدم عامة، ومنتخبي العراق والنرويج خاصة، صوب ملعب بوسطن في مدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس الأمريكية، لمتابعة المباراة بينهما ضمن منافسات مونديال 2026.اضافة اعلان


ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة (22:00) بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء، والواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت العاصمة عمان.

بعد غياب امتد لعقود، يستعد منتخبا العراق والنرويج للعودة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ويخوض منتخب النرويج أول مشاركة له في كأس العالم منذ ما يقارب 30 عاماً، وستكون هذه المشاركة الرابعة له في نهائيات المونديال، والأولى منذ نسخة 1998.

ويملك منتخب النرويج قوة هجومية ضاربة بقيادة مهاجمه النجم إيرلينغ هالاند وقائده مارتن أوديغارد.

وقدم فريق المدرب ستوله سولباكن مشواراً مميزاً في التصفيات، بعدما سجل 37 هدفاً خلال 8 مباريات فقط.

وسجل إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، 55 هدفاً في 50 مباراة دولية مع منتخب بلاده، من بينها 16 هدفاً خلال مشوار النرويج المميز في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد المهاجم النرويجي، البالغ من العمر 25 عاماً، لخوض أول مباراة له في كأس العالم أمام العراق.

في المقابل، يعود منتخب العراق إلى المحفل الكروي العالمي الكبير بعد 40 عاماً من مشاركته الأولى في مونديال 1986 بالمكسيك، وأصبح آخر المتأهلين إلى مونديال 2026 إثر فوزه على بوليفيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

وسيبدأ الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، المدير الفني للمنتخب العراقي، بالتشكيلة الأساسية التالية:


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بينما اعتمد المدير الفني النرويجي ستوله سولباكن (58 عاماً) على التشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده لمواجهة "أسود الرافدين":


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القنوات الناقلة لمباراة العراق والنرويج:

يمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتُبث المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports Max 1
beIN Sports Max 3
beIN Sports Max 5
 
 


gnews

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