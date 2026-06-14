ألمانيا تقهر كوراساو بسبعة أهداف في كأس العالم

وسجل للألمان فيليكس نميتشا (6)، نيكو شلوتربيك (38)، كاي هافيرتس (45+5) من ركلة جزاء و88)، جمال موسيالا (47) وناثانييل براون (68) والبديل دينيز أونداف (78)، فيما سجل ليفانو كومينينسيا (21) هدف كوراساو الوحيد.
وفي مشاركته الـ21 في المونديال كأكثر منتخب أوروبي يخوض النهائيات، وثاني أكثر المنتخبات عموما بعد البرازيل (23)، تمكن المنتخب الألماني من تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية بعدما فشل في ذلك في النسختين الماضيتين في قطر 2022 وروسيا 2018.
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