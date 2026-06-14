ألمانيا تقهر كوراساو بسبعة أهداف في كأس العالم

الوكيل الإخباري- حقق المنتخب الألماني فوزا عريضا على كوراساو بنتيجة 7-1 في افتتاح مشواره في كأس العالم 2026، على ملعب "إن آر جي" في هيوستن ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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وسجل للألمان فيليكس نميتشا (6)، نيكو شلوتربيك (38)، كاي هافيرتس (45+5) من ركلة جزاء و88)، جمال موسيالا (47) وناثانييل براون (68) والبديل دينيز أونداف (78)، فيما سجل ليفانو كومينينسيا (21) هدف كوراساو الوحيد.