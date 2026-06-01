أنشيلوتي يكشف عن سبب عدم إشراك نيمار أمام اليابان

12:17 ص

الوكيل الإخباري- أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، عن سعادته الكبيرة بتأهل “السيليساو” بعد المواجهة الصعبة والمعقدة أمام المنتخب الياباني، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وتمكن المنتخب البرازيلي من الفوز 2-1 بعدما كان متأخراً في النتيجة بنهاية الشوط الأول أمام “الساموراي”، ليسجل كاسيميرو هدف التعادل، ويخطف مارتينيلي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.



و أكد أنشيلوتي في تصريحاته عقب نهاية المباراة أن فريقه استحق بطاقة العبور، موضحاً: “استحققنا الفوز في هذه المباراة، لقد تحلينا بالصبر المطلوب. أعتقد أننا كنا جيدين جداً، رغم أننا لم نكن إيجابيين بالشكل الكافي خلال الشوط الأول، ولكننا في النهاية نجحنا وحققنا الانتصار”.



وحول إبقائه نجم خط الوسط كاسيميرو في الملعب، أشاد المدرب الإيطالي بقراره قائلاً: “أبقيت كاسيميرو لأنني أعرف تماماً طريقة لعبه، وأدرك مدى قدرته على أن يكون حاسماً في الأوقات الصعبة، واللاعبون جميعهم قاموا بعمل رائع في الشوط الثاني”.



وعن موقف اللاعبين المصابين، أضاف أنشيلوتي: “سنقوم بإجراء فحوصات طبية دقيقة لكاسيميرو ولوكاس باكيتا للوقوف على تفاصيل حالتهما وتحديد حجم الإصابة. المنتخب الياباني صعّب الأمور علينا كثيراً، لكننا استحققنا هذا الانتصار والتأهل عن جدارة”.



وفي رده على تساؤلات المراسل حول سبب عدم الدفع بالنجم نيمار دا سيلفا خلال مجريات اللقاء، كشف أنشيلوتي عن خطته قائلاً: “كنت أريد إدخال نيمار في الأشواط الإضافية، وقد تحدثت معه بالفعل وأخبرته بأنه سيشارك حينها، ولكننا حققنا الفوز في 90 دقيقة وحسمنا الأمور”.



واختتم: “نيمار يمثل إضافة كبيرة للمنتخب، لكن عدم مشاركته يعود لتسجيلنا هدفاً في الدقيقة الأخيرة، لأنه كان سيدخل ويقدم لنا الإضافة في الأشواط الإضافية”.





