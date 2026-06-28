أول تعليق لجمال سلامي بعد خسارة المنتخب الوطني

وخرج منتخب الأردن خالي الوفاض من المجموعة العاشرة في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم، بعد خسارته أمام النمسا (1-3) والجزائر (1-2) قبل الخسارة الأخيرة بمواجهة حامل اللقب السبت.
وعلّق سلامي على الأخطاء التي ارتكبت وأدت إلى تسجيل الأرجنتين ثلاثة أهداف، بينها من البديل ليونيل ميسي الذي سجل هدفه المونديالي الـ19.
قال "حين تلعب أمام بطل العالم (فإن) الأخطاء تدفع ثمنها غاليا. في مستوى آخر من الممكن أن ترتكب الأخطاء ولا تعاقب عليها".
لكن المدرب البالغ 55 عاما أشار إلى أن "كأول مشاركة أظن أن أهم شيء ممكن أن نستخلصه من هذه المواجهات هو أن اللاعبين عاشوا حقيقة ما كنا نحكي لهم عنه كتجربة".
وأضاف "كنا نتكلم مع اللاعبين ونطلب منهم تطوير مؤهلاتهم البدنية لأن مواجهة منتخبات في هذه المنافسة العالية تتطلب قدرات بدنية كبيرة. الآن أصبحوا أكثر إدراكا لمتطلبات اللعب في المستوى العالي".
-
أخبار متعلقة
-
رقم تاريخي لميسي بعد هدفه في مرمى النشامى لم يسبقه إليه أحد
-
صدامات نارية تنتظر العرب في ثمن النهائي .. مواعيد اللقاءات
-
انطلاق مثير للدور الثاني في مونديال 2026 بمواجهات من العيار الثقيل
-
بيلينغهام وكاين يقودان إنجلترا إلى فوز ثمين أمام بنما
-
النشامى يختتمون مشوارهم في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين
-
علوان: مباراة النشامى أمام الأرجنتين "تاريخية" وسنقدم كل ما لدينا
-
منتخب النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم
-
العقبة تبث مباراة النشامى أمام الأرجنتين من ساحة الثورة العربية ومرافقها