أول تعليق لجمال سلامي بعد خسارة المنتخب الوطني

الوكيل الإخباري- أوضح مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، أن الأخطاء التي تُرتكب أمام بطل العالم "تدفع ثمنها غاليا" بعد الخسارة أمام الأرجنتين 1-3 في الجولة الثالثة من الدور الأول لمونديال 2026، لكنه أكّد أن اللاعبين "أصبحوا أكثر إدراكا لمتطلبات اللعب في المستوى العالي".

اضافة اعلان



وخرج منتخب الأردن خالي الوفاض من المجموعة العاشرة في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم، بعد خسارته أمام النمسا (1-3) والجزائر (1-2) قبل الخسارة الأخيرة بمواجهة حامل اللقب السبت.



وعلّق سلامي على الأخطاء التي ارتكبت وأدت إلى تسجيل الأرجنتين ثلاثة أهداف، بينها من البديل ليونيل ميسي الذي سجل هدفه المونديالي الـ19.



قال "حين تلعب أمام بطل العالم (فإن) الأخطاء تدفع ثمنها غاليا. في مستوى آخر من الممكن أن ترتكب الأخطاء ولا تعاقب عليها".



لكن المدرب البالغ 55 عاما أشار إلى أن "كأول مشاركة أظن أن أهم شيء ممكن أن نستخلصه من هذه المواجهات هو أن اللاعبين عاشوا حقيقة ما كنا نحكي لهم عنه كتجربة".