أول تعليق لمسؤول أمريكي حول سرقة مباراة مصر

الوكيل الإخباري- لم يغفل عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، الإشارة إلى الخسارة المثيرة للجدل التي تعرض لها المنتخب المصري أمام الأرجنتين، خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام ناخبيه للحديث عن خطة جديدة لتطوير خدمات النقل العام.

اضافة اعلان



وكانت هزيمة مصر 3-2 أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026 قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية، بعدما شهدت المباراة واقعة تحكيمية أثارت الغضب.. ففي الشوط الثاني، أُلغي هدف للمهاجم مصطفى زيكو بقرار من تقنية الفيديو "VAR"، بداعي وجود خطأ قبل تسجيل الهدف بأكثر من 20 ثانية.



ورغم تسجيل مصر هدفًا صحيحًا بعد ذلك، عادت الأرجنتين في الدقائق الأخيرة من المباراة لتقلب النتيجة وتحسم اللقاء 3-2.



وفي السياق ذاته، استحضر ممداني، المعروف بشغفه بكرة القدم، الواقعة أثناء حديثه عن مبادرة "المحطة التالية: حافلات أفضل، خدمة أسرع"، التي تهدف إلى تقليص زمن التنقل لسكان المدينة.



وقال ممداني مخاطبًا الحضور، بحسب "ميرور" البريطانية: "إذا كنت تستقل الحافلة إلى العمل، فإن الوقت يتراكم بسرعة، في غضون ستة أشهر، ستوفر 24 ساعة من وقتك، وبحلول نهاية العام، ستكون قد وفرت أكثر من يومين من وقت التنقل".



وأضاف عمدة مدينة نيويورك: "هذا يعني أن تتناول الإفطار مع عائلتك، وأن يكون لديك الوقت الكافي لمناقشة قواعد البيسبول مع أطفالك، وأن تعود إلى المنزل في وقت النوم".