أول تعليق لمسؤول أمريكي حول سرقة مباراة مصر

وكانت هزيمة مصر 3-2 أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026 قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية، بعدما شهدت المباراة واقعة تحكيمية أثارت الغضب.. ففي الشوط الثاني، أُلغي هدف للمهاجم مصطفى زيكو بقرار من تقنية الفيديو "VAR"، بداعي وجود خطأ قبل تسجيل الهدف بأكثر من 20 ثانية.
ورغم تسجيل مصر هدفًا صحيحًا بعد ذلك، عادت الأرجنتين في الدقائق الأخيرة من المباراة لتقلب النتيجة وتحسم اللقاء 3-2.
وفي السياق ذاته، استحضر ممداني، المعروف بشغفه بكرة القدم، الواقعة أثناء حديثه عن مبادرة "المحطة التالية: حافلات أفضل، خدمة أسرع"، التي تهدف إلى تقليص زمن التنقل لسكان المدينة.
وقال ممداني مخاطبًا الحضور، بحسب "ميرور" البريطانية: "إذا كنت تستقل الحافلة إلى العمل، فإن الوقت يتراكم بسرعة، في غضون ستة أشهر، ستوفر 24 ساعة من وقتك، وبحلول نهاية العام، ستكون قد وفرت أكثر من يومين من وقت التنقل".
وأضاف عمدة مدينة نيويورك: "هذا يعني أن تتناول الإفطار مع عائلتك، وأن يكون لديك الوقت الكافي لمناقشة قواعد البيسبول مع أطفالك، وأن تعود إلى المنزل في وقت النوم".
وأضاف في إشارة لافتة: "هذا يعني أيضًا أن تتفق مع أصدقائك على أن مصر قد سُلبت منها المباراة بالأمس، والأهم من ذلك كله، يعني إعادة الوقت إلى سكان نيويورك الذين لا يملكون منه ما يكفي".
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد المصري يعلن مصير حسام حسن
-
مفاجأة في طاقم حكام مباراة فرنسا والمغرب
-
فضيحة تهز كأس العالم.. والولايات المتحدة تحقق بتهم فساد مالي أرجنتيني
-
المخادمة مرشح لإدارة نهائي المونديال.. موقع رياضي متخصص يكشف الحقيقة
-
بعد تصريحاته ضد الحكم والفيفا.. ما العقوبة التي تنتظر حسام حسن؟
-
محمد صلاح يحسم مصيره مع منتخب مصر
-
أول قرار من الفيفا تجاه حكم لقاء مصر والأرجنتين
-
البرتغال تعلن انتهاء عقد المدرب مارتينيز عقب الخروج من كأس العالم