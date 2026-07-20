أول تعليق لميسي بعد خسارة كأس العالم

وكتب اللاعب البالغ 39 عاما والذي ذرف الدموع عقب الهزيمة "الألم شديد للغاية، ومن الصعب أن يندمل هذا الجرح. لكنني أحتفظ أيضا بكل الجوانب الإيجابية".
وأضاف نجم برشلونة الإسباني السابق "من الصعب اليوم أن نُقدّر حقا ما حققناه، لكن هذا الفريق بلغ نهائي كأس عالم تواليا".
كما هنّأ ميسي إسبانيا على إحرازها اللقب.
وأحرزت إسبانيا لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 2010، بعدما جردت الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي من اللقب بفوزها عليها 1-0 بعد التمديد الأحد في نيوجيرسي.
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