أول تعليق من أبو ليلى على أخطائه في مباراة الأرجنتين

الوكيل الإخباري - خرج حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى عن صمته بعد خروج النشامى من كأس العالم 2026.

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ونشر أبو ليلى، عبر خاصية القصة على حساباته الرسمية، اليوم الأحد: "حقك.. من حقك تغلط. ومن حقك تتعلم. ومن حقك ترجع أقوى.. من قدم سنوات من العمل والتعب حتى وصل بالأردن إلى هذه المرحلة حق مشروع له أن يخطئ ويتعلم".

وقال: "أ نت مسؤول فقط عن السعي ليس النتيجة، فالنتيجة اختصّ بها رب الخير، رب الخير الذي لا يأتي إلا بالخير .! فخور جدا بأني اليوم أعاتب نفسي على مباراة في كأس العالم ومع بطل العالم.. أعتذر لكم جميعا على أي تقصير دائما سنطمح للأفضل.. الحمدلله على كل النعم التي أنعم الله بها علينا.. أحبكم بالله.

وكان خرج النشامى من كأس العالم بعدما تلقى الفريق 3 هزائم أمام النمسا والجزائر والأرجنتين.