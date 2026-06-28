الأحد 2026-06-28 09:10 م

أول تعليق من أبو ليلى على أخطائه في مباراة الأرجنتين

ل
أرشيفية
 
الأحد، 28-06-2026 08:25 م

الوكيل الإخباري - خرج حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى عن صمته بعد خروج النشامى من كأس العالم 2026.

اضافة اعلان

 

ونشر أبو ليلى، عبر خاصية القصة على حساباته الرسمية، اليوم الأحد: "حقك.. من حقك تغلط. ومن حقك تتعلم. ومن حقك ترجع أقوى.. من قدم سنوات من العمل والتعب حتى وصل بالأردن إلى هذه المرحلة حق مشروع له أن يخطئ ويتعلم".

 

وقال: "أنت مسؤول فقط عن السعي ليس النتيجة، فالنتيجة اختصّ بها رب الخير، رب الخير الذي لا يأتي إلا بالخير .! فخور جدا بأني اليوم أعاتب نفسي على مباراة في كأس العالم ومع بطل العالم.. أعتذر لكم جميعا على أي تقصير دائما سنطمح للأفضل.. الحمدلله على كل النعم التي أنعم الله بها علينا.. أحبكم بالله.

 

وكان خرج النشامى من كأس العالم بعدما تلقى الفريق 3 هزائم أمام النمسا والجزائر والأرجنتين.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية مدير الأرصاد يتفقد مشروع رادار الطقس دوبلر في معان

ا

أخبار محلية برنامج لتعزيز الصحة النفسية لأطفال غزة المرضى بالسرطان

ل

أخبار محلية بدء المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية بالقطاع العام

ل

كأس العالم أول تعليق من أبو ليلى على أخطائه في مباراة الأرجنتين

ل

كأس العالم رئيس كوريا الجنوبية يطالب بالتحقيق في أسباب الخروج المبكر من كأس العالم

ل

أسواق ومال أداء متباين للأسهم الخليجية مع ارتفاع التوتر بين واشنطن وطهران

ل

شؤون برلمانية الخشمان يكتب: الحسين.. حين يصبح الزمن شاهدًا على الرجال

و

أخبار محلية حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق جابر المفرق - صور



 
 






الأكثر مشاهدة

 