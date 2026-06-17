أول تعليق من "الحوت" على حراس النشامى

الوكيل الإخباري- وجه أسطورة حراسة المنتخب الوطني لكرة القدم عامر شفيع "الحوت" رسالة دعم ومؤازرة لحراس النشامى "يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية".

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وقال شفيع عبر صفحته على فيسبوك": "إخواني حراس منتخبنا الوطني: يزيد، عبد الله، ونور كل الدعم والثقة بكم وبزملائكم في المرحلة القادمة".

وأضاف: "مباراة انتهت، لكن المشوار ما زال مستمرًا، وأنتم أهلٌ للتحدي والرد داخل الملعب.. نتمنى لكم كل التوفيق أمام منتخبَي الجزائر والأرجنتين، وأن تواصلوا رفع اسم الأردن عاليًا كما عهدناكم دائمًا".