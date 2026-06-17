الأربعاء 2026-06-17 05:05 م

أول تعليق من "الحوت" على حراس النشامى

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أرشيفية
 
الأربعاء، 17-06-2026 04:57 م

الوكيل الإخباري- وجه أسطورة حراسة المنتخب الوطني لكرة القدم عامر شفيع "الحوت" رسالة دعم ومؤازرة لحراس النشامى "يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية".

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وقال شفيع عبر صفحته على فيسبوك": "إخواني حراس منتخبنا الوطني: يزيد، عبد الله، ونور كل الدعم والثقة بكم وبزملائكم في المرحلة القادمة".

 

وأضاف: "مباراة انتهت، لكن المشوار ما زال مستمرًا، وأنتم أهلٌ للتحدي والرد داخل الملعب.. نتمنى لكم كل التوفيق أمام منتخبَي الجزائر والأرجنتين، وأن تواصلوا رفع اسم الأردن عاليًا كما عهدناكم دائمًا".


ودعا الجماهير الأردنية إلى الاستمرار في دعم اللاعبين والحراس والوقوف خلف النشامى في هذه المرحلة المهمة، فالتشجيع والمؤازرة هما وقود المنتخب في طريقه نحو تحقيق النتائج التي تليق بكرة القدم الأردنية، مؤكدا أن الأردنيين مع النشامى وكلنا ثقة بأن القادم أفضل بإذن الله.

 
 


gnews

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