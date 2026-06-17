أول تعليق من "الحوت" على حراس النشامى

وقال شفيع عبر صفحته على فيسبوك": "إخواني حراس منتخبنا الوطني: يزيد، عبد الله، ونور كل الدعم والثقة بكم وبزملائكم في المرحلة القادمة".
وأضاف: "مباراة انتهت، لكن المشوار ما زال مستمرًا، وأنتم أهلٌ للتحدي والرد داخل الملعب.. نتمنى لكم كل التوفيق أمام منتخبَي الجزائر والأرجنتين، وأن تواصلوا رفع اسم الأردن عاليًا كما عهدناكم دائمًا".
ودعا الجماهير الأردنية إلى الاستمرار في دعم اللاعبين والحراس والوقوف خلف النشامى في هذه المرحلة المهمة، فالتشجيع والمؤازرة هما وقود المنتخب في طريقه نحو تحقيق النتائج التي تليق بكرة القدم الأردنية، مؤكدا أن الأردنيين مع النشامى وكلنا ثقة بأن القادم أفضل بإذن الله.
-
أخبار متعلقة
-
مدرب النمسا: منتخب الأردن قدم عملا مذهلا وجعل المباراة صعبة للغاية
-
يزن العرب: سنعمل على معالجة الأخطاء وتقديم الأفضل أمام الجزائر والأرجنتين
-
الحارس أبو ليلى يعلق على خسارة النشامى أمام النمسا
-
علي علوان يوجه رسالة خاصة إلى الجماهير الأردنية
-
السلامي: النتيجة أمام النمسا لا تعكس مستوى الأداء الذي قدمه "النشامى"
-
علي علوان يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام النمسا
-
نهاية المباراة بانتصار النمسا بثلاثة أهداف لهدف على النشامى
-
دولة تكتب التاريخ كونها أصغر دولة سكاناً تبلغ نهائيات كأس العالم