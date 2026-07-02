أول تمرد بعد المونديال.. نجم السنغال يرفض اللعب تحت قيادة المدرب

وكتب لاعب وسط فياريال عبر حسابه على "إنستغرام" أنه لن يمثل منتخب بلاده طالما بقي الجهاز الفني الحالي، مضيفا: "سأعود لاحقا لأتحدث عن أسباب الإقصاء."
وجاء قرار جايي بعد الخروج الدرامي للسنغال من دور الـ32، إثر خسارة مثيرة أمام بلجيكا بنتيجة 3-2 بعد التمديد، رغم تقدم المنتخب السنغالي بهدفين دون رد.
وكان اللاعب بدأ المباراة أساسيا قبل استبداله في الدقيقة 66، بينما كان فريقه لا يزال متقدما بهدفين.
ويشرف على تدريب منتخب السنغال المدرب باب تيياو منذ عام 2024، وقاده في وقت سابق إلى التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، إلا أن الخروج المؤلم من المونديال فجر أولى بوادر الأزمة داخل المنتخب.
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