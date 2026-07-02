أول تمرد بعد المونديال.. نجم السنغال يرفض اللعب تحت قيادة المدرب

الوكيل الإخباري - أعلن لاعب وسط منتخب السنغال باب غايي تعليق مسيرته الدولية مع "أسود التيرانغا"، احتجاجا على استمرار الجهاز الفني الحالي، وذلك عقب خروج المنتخب من كأس العالم 2026.



وكتب لاعب وسط فياريال عبر حسابه على "إنستغرام" أنه لن يمثل منتخب بلاده طالما بقي الجهاز الفني الحالي، مضيفا: "سأعود لاحقا لأتحدث عن أسباب الإقصاء."



وجاء قرار جايي بعد الخروج الدرامي للسنغال من دور الـ32، إثر خسارة مثيرة أمام بلجيكا بنتيجة 3-2 بعد التمديد، رغم تقدم المنتخب السنغالي بهدفين دون رد.

اضافة اعلان



وكان اللاعب بدأ المباراة أساسيا قبل استبداله في الدقيقة 66، بينما كان فريقه لا يزال متقدما بهدفين.