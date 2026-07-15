أول ضربة لمنتخب إسبانيا قبل نهائي كأس العالم

الوكيل الإخباري - يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرسم سيناريو جديد للمباراة النهائية للنسخة الـ23 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وكشفت تقارير إعلامية عن عزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين إلى ما بين 25 و30 دقيقة، لإقامة عرض فني ضخم، في خطوة قد تؤثر في استعدادات المنتخب الإسباني المتأهل، وتؤدي إلى موجة جديدة من الجدل.

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وقد ضمن منتخب إسبانيا تأهله إلى النهائي بعد فوزه على نظيره الفرنسي (2-0) مساء أمس الثلاثاء، وسيكون بانتظار الفائز من المواجهة الثانية التي ستجمع منتخبي إنجلترا والأرجنتين مساء اليوم الأربعاء.



وأكدت صحيفة The Times أن الحفل سيشهد مشاركة نخبة من نجوم الغناء العالمي، من بينهم جاستن بيبر وشاكيرا ومادونا وفرقة BTS وبورنا بوي وفرقة كولدبلاي.



وسيتوزع الفنانون بين حفل الافتتاح الذي يسبق المباراة والعرض الرئيسي الذي سيقام بين الشوطين، وهو ما قد يؤثر أيضًا في الروتين المعتاد لعمليات الإحماء الخاصة باللاعبين.



وأضافت الصحيفة أن حَكم المباراة سيكون مطالبا بالموافقة رسميا على تمديد فترة الاستراحة وفق مبرر تنظيمي، رغم أن جميع المؤشرات تؤكد أن فيفا حسم بالفعل ترتيبات هذا القرار، في سابقة غير مألوفة في مباريات كرة القدم.



ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها فيفا إلى مثل هذه الخطوة، إذ سبق أن نظم عرضا فنيا خلال نهائي كأس العالم للأندية، أدى إلى تمديد فترة الاستراحة إلى 24 دقيقة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الجماهير، وكذلك من ناديي تشيلسي وباريس سان جيرمان المشاركين في المباراة.



ومن المنتظر أن يكشف فيفا خلال الأيام المقبلة عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالعرض الختامي، إلى جانب توضيح الأساس التنظيمي الذي استند إليه في قرار تمديد فترة الاستراحة، وهي خطوة يتوقع أن تثير جدلا واسعا.