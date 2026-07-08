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أول قرار من الفيفا تجاه حكم لقاء مصر والأرجنتين

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جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 08-07-2026 05:31 م

الوكيل الإخباري- كشف تقرير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر مراجعة الأداء التحكيمي للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، وذلك عقب الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به الاتحاد المصري لكرة القدم على قراراته خلال اللقاء.

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وكان الاتحاد المصري قد طالب باستبعاد ليتكسير وطاقمه من بقية مباريات البطولة، بعد الجدل الكبير الذي صاحب المباراة، خاصة عقب إلغاء هدف منتخب مصر ورفض احتساب ركلة جزاء لمحمد صلاح قبل هدف الأرجنتين الثالث، وهي القرارات التي أثارت موجة واسعة من الانتقادات.

ووفقًا لتقرير صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن لجنة الحكام في "فيفا" ستراجع المباراة بالكامل، من خلال تقييم الأداء الفني للحكم، والاطلاع على تقارير مسؤولي اللقاء، إلى جانب مراجعة اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، قبل اتخاذ قرار بشأن استمراره في إدارة مباريات البطولة.

وأوضحت "ليكيب" أن هذه المراجعة تأتي وسط ضغوط كبيرة بسبب الاعتراضات المصرية والجدل الذي صاحب المواجهة.


وأكد التقرير أن مطالبة الاتحاد المصري باستبعاد ليتكسير لا يمكن تنفيذها بشكل مباشر، لأن تعيين الحكام واختيارهم لإدارة المباريات من اختصاص لجنة الحكام التابعة لـ"فيفا"، ولا يحق لأي اتحاد وطني فرض "فيتو" على حكم بعينه.

ورغم ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن مستقبل الحكم الفرنسي في البطولة سيتحدد بناءً على تقييم لجنة الحكام لأدائه في المباراة.


وأضافت أن المؤشرات الحالية لا ترجح استبعاد ليتكسير بسبب أدائه أمام مصر، لكنها لفتت إلى وجود عامل آخر قد يؤثر على استمراره، وهو تقدم منتخب فرنسا في البطولة، إذ جرت العادة في بعض النسخ على عدم إسناد مباريات الأدوار المتقدمة إلى حكام تنتمي منتخباتهم للدول المتأهلة، تجنبًا لأي تضارب محتمل.


واختتمت "ليكيب" تقريرها بتأكيد أن ليتكسير لا يزال يحظى بمكانة كبيرة على الساحة الدولية، بعدما أدار نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024، كما تُوج بجائزة أفضل حكم في العالم لعام 2024، وهو ما يجعل استبعاده من البطولة في الوقت الحالي أمرًا غير مرجح.

 
 


gnews

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