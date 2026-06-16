الثلاثاء 2026-06-16 04:25 ص

أول منتخب عربي يقيل مدربه في المونديال

أول منتخب عربي يقيل مدربه في المونديال
أول منتخب عربي يقيل مدربه في المونديال
 
الثلاثاء، 16-06-2026 03:43 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام تونسية، مساء الاثنين، إن الجامعة التونسية لكرة القدم قررت إقالة مدرب المنتخب التونسي صبري اللموشي، في خطوة تُعد الأولى عربيًا خلال منافسات كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وجاء هذا القرار عقب سلسلة من النتائج السلبية التي رافقت المنتخب في الفترة الأخيرة، والتي كان أبرزها الهزيمة أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات، ضمن البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب التقارير ذاتها، فقد استقرت الجامعة التونسية لكرة القدم على التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة "نسور قرطاج" في المرحلة المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي على جميع تفاصيل العقد خلال الساعات الماضية.

ومن المنتظر أن يتولى رينارد قيادة المنتخب التونسي في الاستحقاقات المقبلة، في وقت يستعد فيه الفريق لمواجهة منتخب اليابان في الجولة الثانية من دور المجموعات.
 
 


gnews

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