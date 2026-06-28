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إحصائيات الفيفا تبرز أرقاماً لافتة لثلاثي النشامى أمام الأرجنتين

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أرشيفية
 
الأحد، 28-06-2026 06:56 م

الوكيل الإخباري- أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أرقاما مميزة لعدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال مواجهة الأرجنتين التي انتهت بفوز الأخير 3-1، في ختام منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026.

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وبحسب الإحصائيات سجل المهاجم علي علوان أعلى عدد من العرضيات في صفوف المنتخب الوطني خلال المباراة، في مؤشر على حضوره الهجومي ومساهمته في صناعة الفرص.


كما برز لاعب الوسط نور الروابدة بقطعه مسافة بلغت 12.31 كيلومتر، ليكون من أكثر لاعبي المنتخب حركة خلال اللقاء، فيما بلغ متوسط سرعته 7.46 كيلومتر في الساعة، في دلالة على المجهود البدني الكبير الذي قدمه على مدار المباراة.


وعلى الصعيد الدفاعي، قدم نزار الرشدان أداء لافتا، وأسهم بفاعلية في الحد من خطورة المنتخب الأرجنتيني، حيث جاءت أرقامه متوافقة مع المؤشرات الدفاعية التي سجلها المنتخب الوطني خلال المباراة.


وقدم المنتخب الوطني أداء تنافسيا أمام حامل اللقب، ونجح في تسجيل هدفه الوحيد عبر موسى التعمري في الشوط الثاني، ليصبح الهدف الوحيد الذي استقبلته الأرجنتين خلال دور المجموعات من البطولة.

 
 


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