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إراحة مبابي؟ 5 تغييرات مرتقبة للديوك أمام النرويج

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أرشيفية
 
الخميس، 25-06-2026 11:59 م

الوكيل الإخباري- يستعد منتخب فرنسا، لمواجهة نارية أمام النرويج، غدا الجمعة، في ختام دور المجموعات لكأس العالم 2026.

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وسيغيب ديديه ديشامب، مدرب الديوك، عن لقاء النرويج، بسبب عودته إلى فرنسا، نظرًا لوفاة والدته، وسيقود الفريق مؤقتًا، مساعده جي ستيفان.

وبحسب صحيفة "ليكيب"، فمن المنتظر أن يجري منتخب فرنسا 5 تغييرات على تشكيلته الأساسية في مباراته أمام النرويج.

ورغم أن الديوك ضمنوا بالفعل التأهل إلى دور 32، فإنهم يطمحون إلى إنهاء دور المجموعات في الصدارة.


ويدرس الجهاز الفني لفرنسا، إجراء 5 تغييرات مقارنة بالتشكيلة التي بدأت المباراة أمام العراق، والتي انتهت بفوز الديوك، بثلاثية دون رد.


ورغم هذه التعديلات، فلن تشهد التشكيلة تغييرًا جذريًا، إذ من المتوقع أن يبدأ كيليان مبابي وأوباميكانو ومايك ماينان، إلى جانب أحد الثنائي عثمان ديمبلي وميكيل أوليسيه أو كليهما، بينما يُنتظر أن يسجل أوريلين تشواميني، عودته إلى التشكيلة الأساسية.

 
 


gnews

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