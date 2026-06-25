إراحة مبابي؟ 5 تغييرات مرتقبة للديوك أمام النرويج

الوكيل الإخباري- يستعد منتخب فرنسا، لمواجهة نارية أمام النرويج، غدا الجمعة، في ختام دور المجموعات لكأس العالم 2026.

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وسيغيب ديديه ديشامب، مدرب الديوك، عن لقاء النرويج، بسبب عودته إلى فرنسا، نظرًا لوفاة والدته، وسيقود الفريق مؤقتًا، مساعده جي ستيفان.



وبحسب صحيفة "ليكيب"، فمن المنتظر أن يجري منتخب فرنسا 5 تغييرات على تشكيلته الأساسية في مباراته أمام النرويج.



ورغم أن الديوك ضمنوا بالفعل التأهل إلى دور 32، فإنهم يطمحون إلى إنهاء دور المجموعات في الصدارة.



ويدرس الجهاز الفني لفرنسا، إجراء 5 تغييرات مقارنة بالتشكيلة التي بدأت المباراة أمام العراق، والتي انتهت بفوز الديوك، بثلاثية دون رد.