إسبانيا بعد غياب 16 عامًا تعود إلى نهائي كأس العالم على حساب فرنسا

11:59 م

الوكيل الإخباري- حجز المنتخب الإسباني مقعده في نهائي كأس العالم 2026، بعد تفوقه على المنتخب الفرنسي بنتيجة 2-0، في مواجهة قوية احتضنها نصف نهائي البطولة، ليعود "لا روخا" إلى المشهد الختامي للمونديال بعد غياب دام 16 عامًا. اضافة اعلان





وفرض المنتخب الإسباني أفضليته منذ بداية اللقاء، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف التقدم عند الدقيقة 22 عن طريق النجم ميكيل أويارزابال، بعدما قدمت كتيبة المدرب الإسباني أداءً منظمًا أمام الدفاع الفرنسي.



وفي الشوط الثاني، واصلت إسبانيا تفوقها، وأضاف النجم بيدرو بورو الهدف الثاني عند الدقيقة 58، ليصعب المهمة على منتخب "الديوك" الذي حاول العودة إلى اللقاء دون أن ينجح في هز الشباك الإسبانية.



وبهذا الانتصار، تستعيد إسبانيا ذكريات نهائي مونديال 2010، وتضرب موعدًا جديدًا مع التاريخ بحثًا عن لقب عالمي ثانٍ، فيما ينتظر المنتخب الفرنسي الخاسر من لقاء انجلترا والأرجنتين لحسم المركز الثالث والرابع .







