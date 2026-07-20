إسبانيا تحسم المونديال بهدف قاتل .. وفيران توريس يهدي الماتادور لقب كأس العالم

وفرض المنتخب الإسباني هيمنته المطلقة على مجريات المباراة منذ انطلاقها، مستحوذاً على الكرة بنسبة 65% مقابل 35% للأرجنتين، ومسجلاً 15 تسديدة مقابل لا شيء للمنتخب الأرجنتيني، من بينها 9 تسديدات على المرمى.
وفي المقابل، أنهت الأرجنتين الوقت الأصلي دون تسجيل أي تسديدة على مرمى إسبانيا، في مشهد عكس التفوق الإسباني الكبير على مستوى السيطرة والضغط الهجومي.
كما تفوق "الماتادور" بفارق شاسع في عدد التمريرات، بعدما مرر لاعبوه 618 تمريرة مقابل 326 للأرجنتين، مع دقة تمرير بلغت 91% مقابل 81% للمنتخب الأرجنتيني.
وزادت معاناة الأرجنتين في الأشواط الإضافية بعد طرد إيزر فرنانديز في الدقيقة 93، لكن الطرد لم يكن سبب تفوق إسبانيا، التي كانت تفرض سيطرتها على النهائي منذ صافرة البداية.
وبعد صمود أرجنتيني طويل، نجح فيران توريس في هز الشباك عند الدقيقة 106، ليقود إسبانيا إلى التتويج بلقب كأس العالم 2026، ويكتب "الماتادور" فصلاً جديداً من المجد في تاريخ المونديال.
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