إسبانيا تقصي النمسا من المونديال بثلاثية نظيفة

وفرض "الماتادور" سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف أول حمل توقيع ميكيل أويارزابال في الدقيقة 36، قبل أن يعزز بيدرو بورو النتيجة بإضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 66، ليقترب الإسبان من حسم التأهل.
وفي الوقت الذي حاول فيه المنتخب النمساوي العودة إلى أجواء المباراة، واصل المنتخب الإسباني ضغطه حتى الدقائق الأخيرة، ليعود أويارزابال ويختتم الثلاثية بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89، مؤكداً تفوق "لاروخا" وتأهله عن جدارة.
وبهذا الانتصار، يعبر المنتخب الإسباني إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما قدم أداءً متكاملاً هجومياً ودفاعياً، فيما ودّع المنتخب النمساوي البطولة من دور الـ32 بعد خسارة قاسية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.
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