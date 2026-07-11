إسبانيا تقضي على أحلام بلجيكا وتقصيها من المونديال بهدف قاتل

وشهدت المباراة لحظة مفصلية في الدقيقة 71 عندما اضطر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى مغادرة أرضية الملعب متأثراً بالإصابة، في ضربة قوية لمنتخب بلاده، إذ يُعد أحد أفضل حراس المرمى في العالم وصاحب بصمات حاسمة في العديد من المباريات الكبرى، ما أثر على صلابة المنظومة الدفاعية البلجيكية خلال الدقائق الأخيرة.
واستغلت إسبانيا هذا الظرف بأفضل صورة، لتواصل ضغطها حتى نجحت في خطف هدف الفوز القاتل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي عبر ميرينو، مؤكدة تأهلها إلى الدور نصف النهائي، فيما ودعت بلجيكا البطولة بعدما اصطدمت بالطموح الإسباني في واحدة من أكثر مباريات ربع النهائي إثارة.
-
أخبار متعلقة
-
شوط أول ينتهي بالتعادل الإيجابي بين إسبانيا وبلجيكا
-
إعلان وتحذير هام صادر عن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
-
تصريحات بونو عن ميسي والأرجنتين تثير الجدل .. ماذا قال ؟
-
وفاة فتاة فرنسية دهسا أثناء الاحتفال بالفوز على المغرب
-
مدرب بلجيكا: قد لا نكون الأوفر حظا لكن إسبانيا ستواجه منافسا صعبا
-
فرنسا تُقصي المغرب بثنائية وتحجز مقعدها في نصف نهائي كأس العالم
-
بعد تألق بونو .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المغرب وفرنسا
-
استقبال شعبي وتكريم رئاسي.. بعثة منتخب مصر تستعد للتوجه إلى العلمين