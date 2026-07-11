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إسبانيا تقضي على أحلام بلجيكا وتقصيها من المونديال بهدف قاتل

إسبانيا تقضي على أحلام بلجيكا وتقصيها من المونديال بهدف قاتل
إسبانيا تقضي على أحلام بلجيكا وتقصيها من المونديال بهدف قاتل
 
السبت، 11-07-2026 12:00 ص
الوكيل الإخباري-   حجز المنتخب الإسباني بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعدما تغلب على نظيره البلجيكي بنتيجة (2-1)، في مواجهة مثيرة حُسمت بهدف متأخر سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة 88، ليقضي على آمال "الشياطين الحمر" في مواصلة المشوار المونديالي، بعدما كان فابيان رويز قد افتتح التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 30، قبل أن يعادل شارل دي كيتيلير النتيجة لبلجيكا في الدقيقة 41.اضافة اعلان


وشهدت المباراة لحظة مفصلية في الدقيقة 71 عندما اضطر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى مغادرة أرضية الملعب متأثراً بالإصابة، في ضربة قوية لمنتخب بلاده، إذ يُعد أحد أفضل حراس المرمى في العالم وصاحب بصمات حاسمة في العديد من المباريات الكبرى، ما أثر على صلابة المنظومة الدفاعية البلجيكية خلال الدقائق الأخيرة.

واستغلت إسبانيا هذا الظرف بأفضل صورة، لتواصل ضغطها حتى نجحت في خطف هدف الفوز القاتل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي عبر ميرينو، مؤكدة تأهلها إلى الدور نصف النهائي، فيما ودعت بلجيكا البطولة بعدما اصطدمت بالطموح الإسباني في واحدة من أكثر مباريات ربع النهائي إثارة.
 
 


gnews

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