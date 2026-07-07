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إسبانيا تقضي على أحلام رونالدو وتقصي البرتغال من كأس العالم

إسبانيا تقضي على أحلام رونالدو وتقصي البرتغال من كأس العالم
إسبانيا تقضي على أحلام رونالدو وتقصي البرتغال من كأس العالم
 
الثلاثاء، 07-07-2026 12:04 ص
الوكيل الإخباري-   ودّع المنتخب البرتغالي منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعدما خسر أمام غريمه الإسباني بهدف دون رد، في مواجهة أوروبية قوية حسمتها التفاصيل حتى اللحظات الأخيرة.اضافة اعلان


وأظهرت المباراة تنافساً كبيراً بين المنتخبين، قبل أن ينجح المنتخب الإسباني في خطف هدف الفوز القاتل عن طريق ميكيل ميرينو في الدقيقة 90+1، ليمنح "لا روخا" بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، ويُنهي في المقابل مشوار البرتغال في البطولة.

وحاول المنتخب البرتغالي، بقيادة قائده المخضرم كريستيانو رونالدو، العودة في النتيجة خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أن الدفاع الإسباني حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب الإسباني مشواره في كأس العالم 2026، فيما انتهت أحلام المنتخب البرتغالي ورونالدو عند محطة دور الـ16، بعد خسارة مؤلمة بهدف قاتل حمل توقيع ميرينو.
 
 


gnews

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