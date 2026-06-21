إسبانيا تكتسح السعودية برباعية مع الرأفة

الوكيل الإخباري- افتتح منتخب إسبانيا انتصاراته في بطولة كأس العالم 2026، بفوز عريض على نظيره السعودي، ليعيد إليه ذكريات هزيمته التاريخية أمام منتخب ألمانيا.

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وفاز منتخب إسبانيا على السعودية بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.



المنتخب الإسباني بدأ المباراة ضاغطًا بشكل كبير، لا سيما من خلال نجمه العائد إلى التشكيلة الأساسية لامين يامال، بعدما شارك كبديل في المباراة الماضية ضد الرأس الأخضر.



وبالفعل، افتتح يامال التسجيل لـ"الماتادور" في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، بعدما حول عرضية أرضية من ميكيل أويارزابال إلى داخل الشباك بقدمه اليمنى، معلنًا عن أول أهدافه في المونديال.



غير أن العاصفة الإسبانية لم تهدأ، حيث واصل أويارزابال تألقه، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 21 بقدمه اليمنى، بعدما استغل كرة ساقطة أخطأ الدفاع السعودي في تشتيتها، ليحولها إلى داخل الشباك.



وبعد 3 دقائق فقط، سجل مهاجم ريال سوسيداد الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الإسباني، بعدما حول عرضية مررها له داني أولمو برأسه، إلى داخل الشباك بقدمه اليسرى.



وحاول المنتخب السعودي التماسك فيما تبقى من الشوط الأول، غير أنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى الحارس أوناي سيمون، لينتهي الشوط بالتأخر بثلاثية نظيفة.



ورغم أن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أقصى يامال وأويارزابال مع بداية الشوط الثاني، لكن الأمور لم تختلف كثيرًا، حيث تسيد "الماتادور" المباراة بشكل كامل.



وفي الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، سجل حسان تمبكتي، مدافع المنتخب السعودي، الهدف الرابع للمنتخب الإسباني، عن طريق الخطأ في مرماه.



وسدد الظهير الإسباني مارك كوكوريلا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس محمد العويس ببراعة، غير أنها عادت لتصطدم بحسان تمبكتي وتدخل الشباك.



وكاد فيران توريس أن يبصم على خامس أهداف "لا روخا" في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.



وفشل المنتخب السعودي في العودة، ليحقق منتخب إسبانيا انتصاره الأول في مونديال 2026، عقب التعادل في الجولة الأولى مع الرأس الأخضر بدون أهداف.



في المقابل، تعرض المنتخب السعودي لهزيمة ثقيلة جديدة في كأس العالم، لتستعيد جماهيره ذكريات الهزيمة التاريخية من ألمانيا بثمانية نظيفة، في دور المجموعات بمونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.



وبذلك يعتلي منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة وحيدة، في انتظار المباراة الأخرى بالجولة الثانية، فجر الإثنين، بين أوروجواي والرأس الأخضر.