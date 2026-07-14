إسبانيا عبر ركلة جزاء تنهي الشوط الأول متقدمة على كتيبة ديشامب

وجاء هدف "لاروخا" في الدقيقة 22 عن طريق ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء، بعدما نجح المنتخب الإسباني في استغلال الفرصة المتاحة أمام مرمى كتيبة المدرب ديدييه ديشامب.
وحاول المنتخب الفرنسي العودة إلى أجواء اللقاء خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، إلا أن التنظيم الدفاعي الإسباني حال دون تعديل النتيجة، ليخرج الإسبان إلى الاستراحة بأفضلية هدف وحيد قبل انطلاق الشوط الثاني.
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