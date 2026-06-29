إصابة مفاجئة تضرب صفوف النشامى.. والفحوصات تحسم مدة الغياب

الوكيل الإخباري- يخضع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم حسام أبو الذهب، لفحوصات شاملة لتحديد حجم إصابته في منطقة الفخذ.

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ويرافق أبو الذهب المنتخب الوطني في عودته إلى عمّان يوم غد، بعد ختام مشاركته في كأس العالم 2026.



وكان أبو الذهب تعرض للإصابة أمام منتخب الأرجنتين في ختام مشوار منتخب النشامى في المونديال، ما اضطره إلى مغادرة الملعب، بعدما قدم أداءً قوياً ومتميزاً.



وقال الموقع الرسمي للنادي الفيصلي، الذي يلعب أبو الذهب في صفوفه، إن اللاعب خضع لفحص مبدئي عقب انتهاء المباراة، وتبين إصابته بتمزق في عضلة الفخذ.