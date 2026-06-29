إعلامي مصري يكشف عن عرض سعودي لمحمد صلاح براتب خيالي

الوكيل الإخباري- كشف الإعلامي المصري مدحت شلبي عن تفاصيل عرض مقدم من نادي الهلال السعودي لكرة القدم، للتعاقد مع النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر.



وقال مدحت شلبي في برنامجه عبر قناة "mbc مصر"، إن نادي الهلال عرض على صلاح عقدا مغريا لمدة 3 مواسم مقابل 60 مليون يورو، أي أنه سيتقاضى 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

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وأضاف مدحت شلبي أن صلاح حال انتقاله إلى الهلال سيتقاضى حوالي 95 مليون جنيه مصري في الشهر الواحد، أي 1.14 مليار جنيه في السنة، و3.42 مليار جنيه في المواسم الثلاثة.



وكان محمد صلاح قد أعلن رحيله عن صفوف فريق ليفربول مع نهاية الموسم المنصرم، بعد 9 مواسم حافلة بالإنجازات الفردية والجماعية مع النادي الإنجليزي.