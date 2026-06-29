إعلامي مصري يكشف عن عرض سعودي لمحمد صلاح براتب خيالي

وقال مدحت شلبي في برنامجه عبر قناة "mbc مصر"، إن نادي الهلال عرض على صلاح عقدا مغريا لمدة 3 مواسم مقابل 60 مليون يورو، أي أنه سيتقاضى 20 مليون يورو في الموسم الواحد.
وأضاف مدحت شلبي أن صلاح حال انتقاله إلى الهلال سيتقاضى حوالي 95 مليون جنيه مصري في الشهر الواحد، أي 1.14 مليار جنيه في السنة، و3.42 مليار جنيه في المواسم الثلاثة.
وكان محمد صلاح قد أعلن رحيله عن صفوف فريق ليفربول مع نهاية الموسم المنصرم، بعد 9 مواسم حافلة بالإنجازات الفردية والجماعية مع النادي الإنجليزي.
وساهم محمد صلاح في تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 لمونديال 2026، وذلك لأول مرة في تاريخ مشاركة "الفراعنة" في كأس العالم لكرة القدم.
واحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف بلجيكا، وبالتالي سيواجه منتخب "الفراعنة" نظيره الأسترالي يوم الجمعة المقبل، ضمن دور الـ32 لمونديال 2026.
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