إنجاز عربي تاريخي بعد تعادل رونالدو ورفاقه في المونديال .. تفاصيل

وحلّ المنتخب المغربي في المركز السادس عالميًا برصيد 1755.62 نقطة، خلف كل من الأرجنتين المتصدرة، وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرازيل، مواصلًا بذلك صدارة المنتخبات الإفريقية والعربية في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويُعد هذا الترتيب الأفضل في تاريخ الكرة المغربية على مستوى تصنيف "فيفا"، في ظل النتائج الإيجابية التي بصم عليها المنتخب خلال الفترة الأخيرة.
وصعد المنتخب المغربي إلى المركز السادس في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما في المباراة الأولى للمنتخب البرتغالي في مونديال 2026 .
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