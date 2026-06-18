إنجاز عربي تاريخي بعد تعادل رونالدو ورفاقه في المونديال .. تفاصيل

12:12 ص

الوكيل الإخباري- ارتقى المنتخب الوطني المغربي إلى المركز السادس عالميًا في التصنيف الشهري الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر اليوم الأربعاء، ليحقق بذلك أفضل ترتيب في تاريخه. اضافة اعلان





وحلّ المنتخب المغربي في المركز السادس عالميًا برصيد 1755.62 نقطة، خلف كل من الأرجنتين المتصدرة، وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرازيل، مواصلًا بذلك صدارة المنتخبات الإفريقية والعربية في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



ويُعد هذا الترتيب الأفضل في تاريخ الكرة المغربية على مستوى تصنيف "فيفا"، في ظل النتائج الإيجابية التي بصم عليها المنتخب خلال الفترة الأخيرة.



وصعد المنتخب المغربي إلى المركز السادس في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما في المباراة الأولى للمنتخب البرتغالي في مونديال 2026 .







