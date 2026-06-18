الخميس 2026-06-18 12:44 ص

إنجاز عربي تاريخي بعد تعادل رونالدو ورفاقه في المونديال .. تفاصيل

إنجاز عربي تاريخي بعد تعادل رونالدو ورفاقه في المونديال .. تفاصيل
إنجاز عربي تاريخي بعد تعادل رونالدو ورفاقه في المونديال .. تفاصيل
 
الخميس، 18-06-2026 12:12 ص
الوكيل الإخباري-   ارتقى المنتخب الوطني المغربي إلى المركز السادس عالميًا في التصنيف الشهري الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر اليوم الأربعاء، ليحقق بذلك أفضل ترتيب في تاريخه.اضافة اعلان


وحلّ المنتخب المغربي في المركز السادس عالميًا برصيد 1755.62 نقطة، خلف كل من الأرجنتين المتصدرة، وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرازيل، مواصلًا بذلك صدارة المنتخبات الإفريقية والعربية في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويُعد هذا الترتيب الأفضل في تاريخ الكرة المغربية على مستوى تصنيف "فيفا"، في ظل النتائج الإيجابية التي بصم عليها المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وصعد المنتخب المغربي إلى المركز السادس في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما في المباراة الأولى للمنتخب البرتغالي في مونديال 2026 .
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رسميا .. مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تدخل حيز التنفيذ

عربي ودولي رسميا .. مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تدخل حيز التنفيذ

لغة الأرقام لا تكذب .. مباراة كارثية لـ"الدون" أمام الكونغو !

كأس العالم لغة الأرقام لا تكذب .. مباراة كارثية لـ"الدون" أمام الكونغو !

إنجاز عربي تاريخي بعد تعادل رونالدو ورفاقه في المونديال .. تفاصيل

كأس العالم إنجاز عربي تاريخي بعد تعادل رونالدو ورفاقه في المونديال .. تفاصيل

عودة مضيق هرمز للحياة .. ماذا ينتظر أسواق النفط والشحن العالمي ؟

عربي ودولي عودة مضيق هرمز للحياة .. ماذا ينتظر أسواق النفط والشحن العالمي ؟

ل

عربي ودولي وصول ترامب إلى قصر فرساي لحضور مأدبة عشاء بدعوة من ماكرون

ب

عربي ودولي ترامب: القوات الأميركية ستبقى في منطقة الخليج لفترة

ل

أسواق ومال الذهب يخسر 2% من قيمته بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي

ب

أخبار محلية الفروخ رئيساً لجمعية أطباء الأمراض النفسية الأردنية



 
 






الأكثر مشاهدة

 