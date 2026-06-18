إنجلترا تقسو على كرواتيا برباعية مثيرة في كأس العالم 2026

وافتتح هاري كين التسجيل لإنجلترا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن ينجح المنتخب الكرواتي في تعديل النتيجة عبر مارتن باتورينا في الدقيقة 36.
وعاد كين ليمنح منتخب بلاده التقدم مجددًا بتسجيل الهدف الثاني برأسية متقنة، لكن المنتخب الكرواتي رفض الاستسلام وأدرك التعادل مرة أخرى عن طريق بيتار موسا في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل 2-2.
وفي الشوط الثاني، فرض المنتخب الإنجليزي سيطرته على مجريات اللعب، ونجح جود بيلينغهام في تسجيل الهدف الثالث، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الهدف الرابع، ليؤكد تفوق الأسود الثلاثة ويحسم المواجهة لصالحهم.
وبهذا الانتصار، حصد المنتخب الإنجليزي ثلاث نقاط ثمينة وواصل بدايته القوية في البطولة، بينما تلقى المنتخب الكرواتي خسارة مؤلمة رغم الأداء القتالي الذي قدمه خلال فترات عديدة من اللقاء.
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