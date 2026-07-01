إنجلترا تنجو من فخ الكونغو وتنتصر بهدفي نجمها هاري كين

وفاجأ منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الإنجليزي بهدف مبكر حمل توقيع بريان سيبينغا في الدقيقة السابعة، ليفرض ضغطاً كبيراً على "الأسود الثلاثة" الذين وجدوا أنفسهم متأخرين منذ البداية أمام منافس قدم أداءً منضبطاً دفاعياً.
ورغم استحواذ إنجلترا على مجريات اللقاء وصناعة العديد من الفرص، فإن الحارس الكونغولي ليونيل مباسي تألق بشكل لافت، وتصدى لعدة محاولات محققة، أبرزها أمام هاري كين وجود بيلينغهام، ليؤخر عودة الإنجليز في النتيجة، ويؤكد أنه أحد أبرز نجوم المباراة.
وفي الدقيقة 75، نجح القائد هاري كين في إدراك التعادل بعد ضغط هجومي متواصل، قبل أن يعود المهاجم نفسه في الدقيقة 86 ويسجل هدف الفوز، مانحاً منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل، بعدما أنقذه من مفاجأة كانت تلوح في الأفق.
وبهذا الانتصار، واصلت إنجلترا مشوارها في مونديال 2026، بينما ودّع منتخب الكونغو الديمقراطية البطولة مرفوع الرأس، بعد أداء قوي كاد يطيح بأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في مباراة كان فيها الحارس ليونيل مباسي أحد أبرز نجوم اللقاء بفضل سلسلة من التصديات الحاسمة التي أبقت فريقه في أجواء المنافسة حتى الدقائق الأخيرة.
-
أخبار متعلقة
-
مواجهة نارية بين السنغال وبلجيكا .. التشكيلة الرسمية والقنوات الناقلة
-
اتحاد الكرة يكشف هدف النشامى من المشاركة بكأس العالم
-
لماذا لم يحتسب المخادمة ركلة جزاء لهاري كين؟
-
بايرن ميونخ يحسم صفقة نجم المنتخب المغربي بعد الأداء المميز في كأس العالم
-
الفيفا: الإساءات الإلكترونية ترتفع 13 ضعفا خلال كأس العالم
-
وفاة ثلاثة أشخاص خلال الاحتفالات بتأهل المكسيك إلى ثمن النهائي
-
كم بلغت المكافأة المالية التي حصل عليها المنتخب الوطني بعد مشاركته في المونديال؟
-
طاقم تحكيم أردني يدير مباراة اليوم بين إنجلترا والكونغو في المونديال