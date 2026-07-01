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إنجلترا تنجو من فخ الكونغو وتنتصر بهدفي نجمها هاري كين

إنجلترا تنجو من فخ الكونغو وتنتصر بهدفي نجمها هاري كين
إنجلترا تنجو من فخ الكونغو وتنتصر بهدفي نجمها هاري كين
 
الأربعاء، 01-07-2026 09:04 م
الوكيل الإخباري-   حجز المنتخب الإنجليزي مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 على منتخب الكونغو الديمقراطية، في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الـ32، مساء الأربعاء.اضافة اعلان


وفاجأ منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الإنجليزي بهدف مبكر حمل توقيع بريان سيبينغا في الدقيقة السابعة، ليفرض ضغطاً كبيراً على "الأسود الثلاثة" الذين وجدوا أنفسهم متأخرين منذ البداية أمام منافس قدم أداءً منضبطاً دفاعياً.

ورغم استحواذ إنجلترا على مجريات اللقاء وصناعة العديد من الفرص، فإن الحارس الكونغولي ليونيل مباسي تألق بشكل لافت، وتصدى لعدة محاولات محققة، أبرزها أمام هاري كين وجود بيلينغهام، ليؤخر عودة الإنجليز في النتيجة، ويؤكد أنه أحد أبرز نجوم المباراة.

وفي الدقيقة 75، نجح القائد هاري كين في إدراك التعادل بعد ضغط هجومي متواصل، قبل أن يعود المهاجم نفسه في الدقيقة 86 ويسجل هدف الفوز، مانحاً منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل، بعدما أنقذه من مفاجأة كانت تلوح في الأفق.

وبهذا الانتصار، واصلت إنجلترا مشوارها في مونديال 2026، بينما ودّع منتخب الكونغو الديمقراطية البطولة مرفوع الرأس، بعد أداء قوي كاد يطيح بأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في مباراة كان فيها الحارس ليونيل مباسي أحد أبرز نجوم اللقاء بفضل سلسلة من التصديات الحاسمة التي أبقت فريقه في أجواء المنافسة حتى الدقائق الأخيرة. 
 
 


gnews

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