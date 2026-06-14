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إنجلترا تواجه سلسلة أزمات قبل ضربة البداية في مونديال 2026

إنجلترا تواجه سلسلة أزمات قبل ضربة البداية في مونديال 2026
إنجلترا تواجه سلسلة أزمات قبل ضربة البداية في مونديال 2026
 
الأحد، 14-06-2026 11:55 ص
الوكيل الإخباري-   تعرض معسكر منتخب إنجلترا في مدينة كانساس سيتي الأمريكية لحالة استنفار أمني ومناخي، بعد تلقي اللاعبين والجهاز الفني تحذيراً رسمياً من احتمال حدوث إعصار "تورنادو" في المنطقة.اضافة اعلان


وبحسب التقارير، دعت السلطات البعثة الإنجليزية إلى الاحتماء داخل مبانٍ محصنة بعيداً عن النوافذ، بعد رصد رياح قوية تجاوزت سرعتها 130 كيلومتراً في الساعة، وسط أجواء جوية غير مستقرة في محيط المعسكر.

وتأتي هذه الحادثة لتضيف مزيداً من الضغوط على المنتخب الإنجليزي، الذي يمر بفترة تحضيرات غير مثالية، بعدما سبق أن تعرض لوقائع أخرى خارج الملعب، من بينها سرقة معدات تدريبية وحوادث أمنية قرب مقر الإقامة.

وعلى الصعيد الرياضي، يستعد منتخب إنجلترا لافتتاح مشواره في البطولة أمام كرواتيا يوم 17 يونيو، ضمن مجموعة قوية تضم أيضاً غانا وبنما، في اختبار مبكر لطموحات الفريق في المونديال.

وفي وقت سابق، سُرقت أحذية وكرات المنتخب الإنجليزي، وألقت الشرطة القبض على المشتبه بهم، واستعادت المعدات.

علاوة على ذلك، وقبل بدء البطولة، وقع إطلاق نار بالقرب من معسكر تدريب المنتخب الإنجليزي، مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص.
 
 


gnews

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