الأحد 2026-07-12 02:21 ص

إنجلترا والنرويج تتجهان إلى الأشواط الإضافية بعد تعادل مثير في كأس العالم 2026

إنجلترا والنرويج تتجهان إلى الأشواط الإضافية بعد تعادل مثير في كأس العالم 2026
إنجلترا والنرويج تتجهان إلى الأشواط الإضافية بعد تعادل مثير في كأس العالم 2026
 
الأحد، 12-07-2026 02:03 ص
الوكيل الإخباري-   حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة إنجلترا والنرويج، ضمن منافسات كأس العالم 2026، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بين المنتخبين.اضافة اعلان


وافتتح المنتخب النرويجي التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق اللاعب أندرياس شيلدروب، بعدما نجح في هز شباك المنتخب الإنجليزي ومنح بلاده التقدم خلال اللقاء.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، تمكن المنتخب الإنجليزي من تعديل النتيجة عبر النجم جود بيلينغهام في الدقيقة 45+2، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية قبل الدخول في الشوط الثاني.

وتستمر الإثارة بين المنتخبين بحثاً عن هدف الحسم، حيث يلجأ الطرفان إلى الأشواط الإضافية لتحديد المتأهل بعد انتهاء الدقائق التسعين بالتعادل.
 
 


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