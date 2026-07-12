إنجلترا والنرويج تتجهان إلى الأشواط الإضافية بعد تعادل مثير في كأس العالم 2026

وافتتح المنتخب النرويجي التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق اللاعب أندرياس شيلدروب، بعدما نجح في هز شباك المنتخب الإنجليزي ومنح بلاده التقدم خلال اللقاء.
وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، تمكن المنتخب الإنجليزي من تعديل النتيجة عبر النجم جود بيلينغهام في الدقيقة 45+2، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية قبل الدخول في الشوط الثاني.
وتستمر الإثارة بين المنتخبين بحثاً عن هدف الحسم، حيث يلجأ الطرفان إلى الأشواط الإضافية لتحديد المتأهل بعد انتهاء الدقائق التسعين بالتعادل.
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