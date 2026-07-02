إنفانتينو للنشامى: واصلوا مساركم التصاعدي وأراكم قريبا

الوكيل الإخباري- وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، رسالة شكر للمنتخب الوطني الأردني "النشامى" عقب ختام مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم 2026.

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وعبر حسابه على "إنستغرام"، أكد أن الهدف الأول للأردن في أول مباراة له بالمونديال شكّل "لحظة جميلة للفريق بأكمله وللشعب الأردني".



ونشر إنفانتينو صورة للمنتخب الوطني وأرفقها بعبارة "شكراً لكم" بالعربية والإنجليزية، مشيرا إلى أنه كان من الرائع الترحيب بالأردن على المسرح العالمي، وأن مشوار المنتخب، بما في ذلك الهدف الذي لا يُنسى في مرمى الأرجنتين بطلة العالم في المباراة الأخيرة، ألهم ملايين الأردنيين.



واختتم رسالته قائلاً: "واصلوا مساركم التصاعدي، وأراكم قريبا".



وتأتي رسالة إنفانتينو بعد أيام من زيارته مقر إقامة المنتخب الوطني في مدينة دالاس قبل مواجهة الأرجنتين، حيث التقى سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ولاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة المدرب جمال سلامي.



وأشاد حينها بالتطور الذي تشهده كرة القدم الأردنية، مؤكداً أن الإنجازات التي حققها المنتخب في السنوات الأخيرة تعكس حجم العمل والاحترافية داخل المنظومة الكروية.