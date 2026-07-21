إيميليانو مارتينيز يثير الشكوك حول مستقبله مع الأرجنتين

الوكيل الإخباري- ألمح إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين لكرة القدم إلى إمكانية اعتزاله اللعب الدولي مع "راقصي التانغو" بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.



واعترف حارس مرمى فريق أستون فيلا الإنجليزي بحزنه الشديد في رسالة مؤثرة، مما جعل مستقبله الدولي غامضا.

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وأشار مارتينيز إلى إمكانية اعتزاله اللعب مع منتخب الأرجنتين بعد الخسارة 0-1 أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم الذي أقيم في نيوجيرسي، أول أمس الأحد، وبدا التأثر واضحا عليه بعد صافرة النهاية، حيث فشل منتخب بلاده في الاحتفاظ باللقب الذي فاز به في قطر قبل أربع سنوات.



وتحدث مارتينيز لاحقا عن الهزيمة علنا للمرة الأولى، مما أثار شكوكا جديدة حول مستقبله مع المنتخب الوطني، حيث اعترف بأن الهزيمة أصابته باليأس الشديد.