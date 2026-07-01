اتحاد الكرة يكشف هدف النشامى من المشاركة بكأس العالم

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، مروان جمعة، إن هدف المنتخب الوطني كان بلوغ الدور الثاني (دور الـ32) في كأس العالم 2026، إلا أن الطموح لم يكتمل.

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وأضاف جمعة، الأربعاء، أن قرابة ربع مليون أردني يقيمون في الولايات المتحدة، من بينهم 40 ألفًا في ولاية كاليفورنيا، كانوا على جاهزية كاملة لاستقبال ومساندة الجماهير الأردنية خلال بطولة كأس العالم 2026، وفق ما أوردته قناة المملكة.



وبيّن جمعة أن الجالية الأردنية عاشت حالة من التعطش لدعم منتخب النشامى في أولى مشاركاته المونديالية، معتبرا أن أول مباراتين للمنتخب تحولتا إلى "مباراتين على أرضه" بفضل الحضور الجماهيري الذي تجاوز 50 ألف مشجع في كل مباراة.



وأوضح جمعة أن المنتخب قدم أداء قويا أمام منتخبات عالمية دون أن يتأثر بهيبة البطولة، التي تابع مبارياتها قرابة 70 ألف مشجع في الملاعب ومليارات المشاهدين عبر الشاشات، مؤكدا أن اللاعبين كسروا حاجز الرهبة منذ الدقائق الأولى من المباراة الأولى.



ولفت إلى أن الجماهير الأردنية قدمت صورة حضارية لافتة في الولايات المتحدة، حيث انتشرت مقاطع مصورة تُظهر قيامها بتنظيف المدرجات وغرف تبديل ملابس اللاعبين، وهو ما حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.