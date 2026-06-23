الثلاثاء 2026-06-23 02:46 ص

استئناف مباراة العراق وفرنسا بعد تراجع حدة الأمطار في فيلادلفيا الأميركية

استئناف مباراة العراق وفرنسا بعد تراجع حدة الأمطار في فيلادلفيا الأميركية
استئناف مباراة العراق وفرنسا بعد تراجع حدة الأمطار في فيلادلفيا الأميركية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 02:31 ص
الوكيل الإخباري-   استُؤنفت مباراة العراق وفرنسا بعد 30 دقيقة من الآن، عقب تراجع حدة الأمطار في مدينة فيلادلفيا الأميركية.اضافة اعلان


وكان عاد تساقط الأمطار الغزيرة على ملعب مباراة العراق وفرنسا في فيلادلفيا.

واضطر لاعبو فرنسا والعراق إلى الانتظار في غرف تبديل الملابس بين الشوطين، بعد أن أدت العواصف الرعدية إلى تأجيل بدء الشوط الثاني من مباراتهما في كأس العالم لكرة القدم الاثنين.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن المباراة ستستأنف بعد 30 دقيقة على الأقل من بداية الاستراحة.

وجاء في رسالة تحذيرية ظهرت على لوحة النتائج "يرجى مغادرة منطقة المقاعد المفتوحة والاحتماء داخل الملعب وفقا لتوجيهات طاقم الملعب. هناك عاصفة رعدية شديدة تقترب".

وكانت فرنسا متقدمة 1-صفر بعد أن سجل كيليان مبابي هدفه 15 في كأس العالم في الدقيقة 14.
 
 


gnews

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