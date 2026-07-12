الأرجنتين تقترب من نصف النهائي بهدف من ماك أليستر في الشوط الأول

وجاء هدف التقدم للتانغو في الدقيقة العاشرة عبر أليكسيس ماك أليستر، بعد صناعة من ليونيل ميسي من خلال ركلة ركنية ليهز الشباك ويمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة في اللقاء.
وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على مجريات الشوط الأول، مستحوذاً على الكرة وصانعاً عدة محاولات هجومية، في حين حاول المنتخب السويسري العودة إلى أجواء المباراة، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي أرجنتيني محكم.
ومع انطلاق الشوط الثاني، يسعى التانغو للحفاظ على تقدمه وحسم بطاقة التأهل، بينما يتطلع المنتخب السويسري إلى تعديل النتيجة والعودة في المواجهة قبل صافرة النهاية.
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