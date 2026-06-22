الأرجنتين تهزم النمسا وتتصدر مجموعة النشامى وتبلغ دور الـ32

وأحرز ليونيل ميسي هدفي المباراة، ليقود منتخب بلاده إلى الفوز الثاني تواليا في البطولة، وينفرد بصدارة قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفا، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه، والبالغ 16 هدفا.
ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن التأهل إلى دور الـ32 قبل الجولة الثالثة، فيما تجمد رصيد النمسا عند 3 نقاط.
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