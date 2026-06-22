الأرجنتين تهزم النمسا وتتصدر مجموعة النشامى وتبلغ دور الـ32

الوكيل الإخباري-ضمن المنتخب الأرجنتيني التأهل إلى دور الـ32 في نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره النمساوي بنتيجة 2-0، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

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وأحرز ليونيل ميسي هدفي المباراة، ليقود منتخب بلاده إلى الفوز الثاني تواليا في البطولة، وينفرد بصدارة قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفا، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه، والبالغ 16 هدفا.