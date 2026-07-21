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الأردنيون يستقبلون المخادمة والرويلي والبكار بعد مشاركة تاريخية بالمونديال

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الأردنيون يستقبلون المخادمة والرويلي والبكار بعد مشاركة تاريخية بالمونديال
 
الثلاثاء، 21-07-2026 05:40 م

الوكيل الإخباري- استقبل الأردنيون، عصر الثلاثاء، الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، في مطار الملكة علياء الدولي، بعد اختتام مشاركة تاريخية في نهائيات كأس العالم 2026، شهدت حضورا لافتا للتحكيم الأردني في أكبر محفل كروي عالمي.

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وضم الطاقم التحكيمي الأردني حكم الساحة أدهم المخادمة، والحكمين المساعدين أحمد الرويلي ومحمد البكار، بعدما اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمن أربعة أطقم آسيوية فقط لإدارة مباريات البطولة، عقب اجتيازهم جميع مراحل الإعداد والاختبارات البدنية والفنية والنظرية.


وخلال منافسات المونديال، أدار الطاقم الأردني أربع مباريات، شملت مواجهتي إسبانيا والرأس الأخضر، ونيوزيلندا وبلجيكا في دور المجموعات، قبل إدارة مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32، ثم مواجهة الولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا في دور الـ16.


كما شارك المخادمة حكما رابعا، ومحمد الخلف حكما مساعدا احتياطيا، في مباراتي المغرب واسكتلندا ضمن دور المجموعات، وإسبانيا والأرجنتين في المباراة النهائية، ليرتفع إجمالي التكليفات التي سجلها التحكيم الأردني في البطولة إلى ست مباريات.


ومثل الوجود الأردني في المباراة النهائية تتويجا لمشاركة استثنائية، إذ يعد التكليف بإدارة نهائي كأس العالم من أعلى درجات الثقة التي يمنحها "فيفا"، ويعكس المكانة التي وصل إليها الحكم الأردني على الساحة الدولية بعد المستويات التي قدمها الطاقم طوال البطولة.


واكتسبت مشاركة مونديال 2026 أهمية تاريخية، كونها شهدت أول ظهور لحكم ساحة أردني في نهائيات كأس العالم ممثلا بأدهم المخادمة، بعد أن اقتصر الحضور الأردني سابقا على الحكم المساعد الراحل عوني حسونة في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، ليكتب الطاقم الحالي صفحة جديدة في تاريخ التحكيم الأردني بعد 24 عاما من أول مشاركة أردنية في كأس العالم.

 
 


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