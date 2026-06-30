الأشواط الإضافية تحسم المواجهة.. باراغواي تصمد أمام ألمانيا بعد تعادل مثير في الوقت الأصلي

وافتتح منتخب باراغواي التسجيل عبر خوليو إينسيسو في الدقيقة 42، لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، بعدما استغل إحدى الفرص القليلة التي سنحت لفريقه.
وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الألماني من تعديل النتيجة عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة 54، إلا أن محاولات "المانشافت" بعد ذلك افتقدت الفاعلية واللمسة الأخيرة، رغم الاستحواذ والضغط المتواصل.
وقدم منتخب باراغواي مباراة دفاعية مميزة، حيث نجح لاعبوه في إغلاق المساحات والحد من خطورة الهجوم الألماني، الذي ظهر بعيداً عن مستواه المعتاد ولم يتمكن من ترجمة أفضليته إلى أهداف إضافية، لتمتد المواجهة إلى الأشواط الإضافية لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.
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