الأمير فيصل في مقدمة مستقبلي منتخب "النشامى" بمطار الملكة علياء

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، على رأس مستقبلي "النشامى".
ورصدت كاميرا "المملكة" مظاهر الاحتفال بالمنتخب داخل المطار وخارجه، وسط تواجد العديد من وسائل الإعلام لتغطية الحدث.
وتقام مراسم استقبال رسمية وشعبية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، لدى عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026.
وتأتي هذه المراسم؛ تقديراً لمشاركة النشامى في كأس العالم، وما قدموه من صورة مشرفة عن الأردن وكرة القدم الأردنية، وعكسوا روح الانتماء والإصرار أمام العالم.
ويتضمن الاستقبال جانبا من مراسم رسمية وشعبية بمشاركة الجهات المعنية، وموسيقات القوات المسلحة الأردنية.
وكان لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري سجل حضوره في كأس العالم 2026، بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي هز شباك المنتخب الأرجنتيني خلال منافسات دور المجموعات.
وجاء هدف التعمري في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني مع الأرجنتين، وانتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني 3-1، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة العاشرة في مونديال 2026.
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