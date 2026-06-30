الثلاثاء 2026-06-30 11:07 ص

الأمير فيصل في مقدمة مستقبلي منتخب "النشامى" بمطار الملكة علياء

المنتخب الوطني لكرة القدم يصل إلى مطار الملكة علياء
المنتخب الوطني لكرة القدم يصل إلى مطار الملكة علياء
 
الثلاثاء، 30-06-2026 10:01 ص
الوكيل الإخباري-   وصلت طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم، صباح الثلاثاء، إلى مطار الملكة علياء الدولي بعد مشاركته للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، على رأس مستقبلي "النشامى".

ورصدت كاميرا "المملكة" مظاهر الاحتفال بالمنتخب داخل المطار وخارجه، وسط تواجد العديد من وسائل الإعلام لتغطية الحدث.

وتقام مراسم استقبال رسمية وشعبية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، لدى عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026.

وتأتي هذه المراسم؛ تقديراً لمشاركة النشامى في كأس العالم، وما قدموه من صورة مشرفة عن الأردن وكرة القدم الأردنية، وعكسوا روح الانتماء والإصرار أمام العالم.

ويتضمن الاستقبال جانبا من مراسم رسمية وشعبية بمشاركة الجهات المعنية، وموسيقات القوات المسلحة الأردنية.

وكان لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري سجل حضوره في كأس العالم 2026، بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي هز شباك المنتخب الأرجنتيني خلال منافسات دور المجموعات.

وجاء هدف التعمري في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني مع الأرجنتين، وانتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني 3-1، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة العاشرة في مونديال 2026.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية

أخبار محلية الملكية الأردنية توضح حول حادث سير حافلة طاقم رحلة نيويورك

فريق الإنقاذ الأردني ينقذ طفلا من تحت الردم بعد 6 أيام من وقوع زلزال فنزويلا

أخبار محلية فريق الإنقاذ الأردني ينقذ طفلا من تحت الردم بعد 6 أيام من وقوع زلزال فنزويلا

فنزويلا

عربي ودولي زلزالا فنزويلا ألحقا أضرارا كلية أو جزئية بأكثر من 58 ألف مبنى

سفيرة التشيك: مهرجان جرش منصة عالمية لالتقاء الحضارات والثقافات

أخبار محلية سفيرة التشيك: مهرجان جرش منصة عالمية لالتقاء الحضارات والثقافات

أساور ذهبية

اقتصاد محلي انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن الثلاثاء

وزارة الصحة

وظائف اعلان صادر عن وزارة الصحة

انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 بمديرية شباب البلقاء

أخبار محلية انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 بمديرية شباب البلقاء

وزارة التربية والتعليم

وظائف مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم



 
 






الأكثر مشاهدة

 