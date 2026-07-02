الاتحاد الآسيوي يضع لاعب المنتخب الوطني العزايزة ضمن أبرز المواهب الصاعدة

ووضع التقرير العزايزة ضمن قائمة أبرز اللاعبين الواعدين الذين برزوا خلال البطولة، مؤكدا أنه شكل محورا رئيسيا في الأداء الهجومي للمنتخب الوطني، لما أظهره من فعالية هجومية وقدرة على صناعة الفارق في المباريات.
وأشار التقرير إلى أن العزايزة توج هدافا للبطولة برصيد أربعة أهداف، ليصبح أول لاعب أردني يسجل في ثلاث مباريات متتالية بتاريخ نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، كما كان اللاعب الوحيد الذي تمكن من هز شباك المنتخب الياباني بطل البطولة.
وأبرز التقرير عددا من المؤشرات الفنية التي عكست تميز اللاعب، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين تسديدا على المرمى بـ12 تسديدة، كما نال جائزة أفضل لاعب في المباراة مرتين، في تأكيد على حضوره المؤثر ودوره المحوري مع المنتخب الوطني.
وأكد التقرير أن الأداء الذي قدمه العزايزة يعكس الإمكانات الفنية التي يمتلكها، ويضعه ضمن الأسماء المرشحة لفرض حضورها على الساحة الآسيوية خلال المرحلة المقبلة.
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