الاتحاد الإيراني يصدر بيانا بعد تأكد خروج منتخبه الأول من كأس العالم 2026

وكان من المقرر أن يقيم المنتخب الإيراني في ولاية أريزونا الأمريكية، لكنه نقل مقر إقامته إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، كما واجه العديد من القيود المتعلقة بالسفر والتنقل خلال مبارياته التي أقيمت داخل الولايات المتحدة.
وفي بيان أصدره أثناء مغادرة البعثة عائدة إلى البلاد، توجه الاتحاد الإيراني لكرة القدم بالشكر إلى وسائل الإعلام التي تابعت أوضاع المنتخب خلال البطولة.
وذكر البيان: "نشكر لكم مهنيتكم، ودعمكم، وتغطيتكم ليس فقط للمشوار الرياضي لمنتخبنا، بل أيضا للمعاملة غير العادلة وغير الرياضية التي تعرض لها وفدنا خلال فترة إقامته".
وأضاف "إن التزامكم بنقل الحقائق بدقة ونزاهة كان محل تقدير كبير بالنسبة لنا".
-
أخبار متعلقة
-
بعد أقل من أسبوعين على توليه المهمة.. التلفزيون التونسي يعلن رحيل رينارد
-
منتخب النشامى يعود إلى عمّان يوم الثلاثاء 30 حزيران
-
ماذا طلب ميسي قبل مواجهة الأردن ؟
-
أول تعليق لجمال سلامي بعد خسارة المنتخب الوطني
-
رقم تاريخي لميسي بعد هدفه في مرمى النشامى لم يسبقه إليه أحد
-
صدامات نارية تنتظر العرب في ثمن النهائي .. مواعيد اللقاءات
-
انطلاق مثير للدور الثاني في مونديال 2026 بمواجهات من العيار الثقيل
-
بيلينغهام وكاين يقودان إنجلترا إلى فوز ثمين أمام بنما