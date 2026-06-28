الاتحاد الإيراني يصدر بيانا بعد تأكد خروج منتخبه الأول من كأس العالم 2026

الوكيل الإخباري- وجه الاتحاد الإيراني لكرة القدم انتقادا أخيرا لـ"المعاملة غير العادلة وغير الرياضية" التي تعرض لها المنتخب، بعد تأكيد خروجه من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

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