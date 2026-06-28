الأحد 2026-06-28 04:07 م

الاتحاد الإيراني يصدر بيانا بعد تأكد خروج منتخبه الأول من كأس العالم 2026

وبعد أن تعادل المنتخب الإيراني بهدف لمثله مع منتخب مصر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمس السبت، لم يضمن له ذلك بلوغ الأدوار الإقصائية، علما بأنه سجل هدفا في الوقت "القاتل" ألغي بعد مراجعة
ارشيفية
 
الأحد، 28-06-2026 03:45 م

الوكيل الإخباري-   وجه الاتحاد الإيراني لكرة القدم انتقادا أخيرا لـ"المعاملة غير العادلة وغير الرياضية" التي تعرض لها المنتخب، بعد تأكيد خروجه من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

اضافة اعلان

 

وبعد أن تعادل المنتخب الإيراني بهدف لمثله مع منتخب مصر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمس السبت، لم يضمن له ذلك بلوغ الأدوار الإقصائية، علما بأنه سجل هدفا في الوقت "القاتل" ألغي بعد مراجعة مطولة عبر تقنية التحكيم بالفيديو (VAR)، لتنتهي بذلك مشاركة المنتخب في بطولة شهدت شكاوى متكررة بشأن العديد من المشكلات، في ظل التوترات القائمة بين إيران والولايات المتحدة.

وكان من المقرر أن يقيم المنتخب الإيراني في ولاية أريزونا الأمريكية، لكنه نقل مقر إقامته إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، كما واجه العديد من القيود المتعلقة بالسفر والتنقل خلال مبارياته التي أقيمت داخل الولايات المتحدة.

وفي بيان أصدره أثناء مغادرة البعثة عائدة إلى البلاد، توجه الاتحاد الإيراني لكرة القدم بالشكر إلى وسائل الإعلام التي تابعت أوضاع المنتخب خلال البطولة.

وذكر البيان: "نشكر لكم مهنيتكم، ودعمكم، وتغطيتكم ليس فقط للمشوار الرياضي لمنتخبنا، بل أيضا للمعاملة غير العادلة وغير الرياضية التي تعرض لها وفدنا خلال فترة إقامته".

وأضاف "إن التزامكم بنقل الحقائق بدقة ونزاهة كان محل تقدير كبير بالنسبة لنا".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

عربي ودولي التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

ت

كأس العالم بعد أقل من أسبوعين على توليه المهمة.. التلفزيون التونسي يعلن رحيل رينارد

وبعد أن تعادل المنتخب الإيراني بهدف لمثله مع منتخب مصر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمس السبت، لم يضمن له ذلك بلوغ الأدوار الإقصائية، علما بأنه سجل هدفا في الوقت "القاتل" ألغي بعد مراجعة

كأس العالم الاتحاد الإيراني يصدر بيانا بعد تأكد خروج منتخبه الأول من كأس العالم 2026

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 11.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

قُتل 14 سعوديا الأحد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق السعودية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأوردت الوكالة أن "مصدرا مسؤولا في وزارة الطاقة" أبلغ بأنه

عربي ودولي مقتل 14 شخصا في السعودية في تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية

قبض

منوعات سوريا.. توقيف والدين بتهمة تعذيب طفلهما

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مروحيّة

DF

تكنولوجيا هل ستحتاج لتحريك يدك للدخول إلى المواقع قريباً؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 