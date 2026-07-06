الاتحاد البلجيكي يتخذ إجراء عاجلا ضد "الفيفا" بعد رفض الاستئناف في قضية بالوغون

الوكيل الإخباري- فجر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم مفاجأة مدوية بإعلانه رسميا الدخول في معركة قانونية ضد الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بعد قرار الأخير بتعليق إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون.



وسيلتقي المنتخب البلجيكي مع نظيره الأمريكي فجر غد الثلاثاء ضمن دور الـ16 لبطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

اضافة اعلان



وأكد الاتحاد البلجيكي في بيان نشره اليوم الاثنين، أنه لم يتلق بعد أي قرار أو أي توضيح من الفيفا بشأن أهلية بالوغون.



وقال "بالتالي ليس هناك خيار سوى الطعن على قرار أهلية اللاعب للمباراة القادمة".



وأضاف أن الفيفا اعتبر مراسلات بلجيكا بمثابة استئناف ورفضه لأسباب فنية.



وأشار الاتحاد البلجيكي إلى أنه "لقبول الاستئناف، تنص لوائح الفيفا نفسها على أنه يجب أولا إخطار ‌المستأنف ⁠بالقرار المسبب".



وأكمل: "في حين أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم كان يسعى فقط للحصول على تفسيرات مشروعة، فإن الفيفا هو الذي أثار مسألة الطعن وأكد على الفور اعتباره غير مقبول.. حدث كل هذا بالتزامن مع رفض الفيفا الرد على الطلبات ⁠المشروعة للاتحاد البلجيكي لكرة القدم".



وذكر الاتحاد البلجيكي أن الفيفا استبعد الجزء المتعلق بالاستبعاد التلقائي للاعب خلال الاجتماع التنسيقي قبل مباراة بلجيكا ضد الولايات المتحدة، ولم يشرح سبب هذا التغيير على الرغم ⁠من الطلبات الشفوية والكتابية المتكررة.



وقال "بغض النظر عن النتيجة الرياضية لهذه المباراة، فإن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يشعر بقلق بالغ إزاء مجريات الأحداث ⁠وسيواصل المعركة، في الساعات والأيام والأشهر المقبلة، دفاعا عن المبادئ الأساسية للأخلاق والمنافسة العادلة ومصالح كرة القدم بشكل عام".