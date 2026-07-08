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الاتحاد المصري يعلن مصير حسام حسن

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أرشيفية
 
الأربعاء، 08-07-2026 11:10 م

الوكيل الإخباري- أعلن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تجديد التعاقد مع حسام حسن، مدرب المنتخب المصري، بعد الإنجاز الذي حققه الفريق في كأس العالم 2026.

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وأوضح رئيس الاتحاد المصري أن مجلس الإدارة سيستكمل الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد، خلال اجتماعه المقبل، وذلك فور وصول بعثة المنتخب إلى البلاد.

 

وكان ودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بالهزيمة أمام منتخب الأرجنتين، بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء أمس الثلاثاء، في مباراة وصفت بالمثيرة للجدل.

 
 


gnews

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