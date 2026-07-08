الاتحاد المصري يعلن مصير حسام حسن

الوكيل الإخباري- أعلن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تجديد التعاقد مع حسام حسن، مدرب المنتخب المصري، بعد الإنجاز الذي حققه الفريق في كأس العالم 2026.

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وأوضح رئيس الاتحاد المصري أن مجلس الإدارة سيستكمل الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد، خلال اجتماعه المقبل، وذلك فور وصول بعثة المنتخب إلى البلاد.