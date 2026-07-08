الاتحاد المصري يعلن مصير حسام حسن

وأوضح رئيس الاتحاد المصري أن مجلس الإدارة سيستكمل الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد، خلال اجتماعه المقبل، وذلك فور وصول بعثة المنتخب إلى البلاد.
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