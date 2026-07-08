البرتغال تعلن انتهاء عقد المدرب مارتينيز عقب الخروج من كأس العالم

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان عبر موقعه على الإنترنت "يتقدم الاتحاد البرتغالي بجزيل الشكر إلى روبرتو مارتينيز وجهازه المعاون على احترافيتهم وتفانيهم خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، والتي شهدت الفوز بدوري الأمم الأوروبية عام 2025".
وأشار البيان إلى أن رئيس الاتحاد يعمل حاليا على تعيين مدرب جديد بهدف مواصلة تعزيز الطموح وثقافة الفوز خلال البطولات المقبلة.
وأعلن مارتينيز عقب الخسارة أمام إسبانيا في دور الستة عشر الاثنين الماضي، إنه سيترك منصبه ووصف هذه الهزيمة بأنها نهاية حقبة للفريق.
وقال مارتينيز إن عقده انتهى وإن قيادة كرة القدم البرتغالية لديها الآن الفرصة لتعيين مدرب جديد.
وأضاف مارتينيز في مؤتمر صحفي بعد المباراة "جئت إلى البرتغال للفوز بكأس العالم، وأعتقد أنه بدون الفوز بها لا جدوى من الاستمرار".
وأضاف أن "أمام مجلس الإدارة (في الاتحاد) والرئيس الآن فرصة اختيار المدرب الجديد... ينتهي عقدي اليوم. وليس هناك الكثير لأقوله".
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