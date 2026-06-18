البرغوث الأرجنتيني يتصدر هدافي مونديال العالم 2026 بثلاثة أهداف

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الوكيل الإخباري- تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي الملقب بـ"البرغوث الأرجنتيني" ترتيب هدافي كأس العالم 2026 لكرة القدم مع انتهاء الجولة الأولى من الدور الأول، بعدما سجل ثلاثة أهداف وضعته في صدارة القائمة منفرداً. اضافة اعلان





ويلاحقه في المركز الثاني سبعة لاعبين برصيد هدفين لكل منهم، هم الأميركي فولارين بالوغون، والألماني كاي هافيرتس، والسويدي ياسين عياري، والنيوزيلندي إيلايجا جاست، والفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والإنجليزي هاري كاين.



وضمت قائمة اللاعبين الذين سجلوا هدفاً واحداً كلا من: خوليان كينيونيس، راوول خيمينيس (المكسيك)، لاديسلاف كريتشي (تشيكيا)، هوانغ إن-بيوم، أوه هيون-غيو (كوريا الجنوبية)، يوفو لوكيتش (البوسنة والهرسك)، كايل لارين (كندا)، ماوريسيو (الباراغواي)، جيوفاني رينا (الولايات المتحدة)، بريل إيمبولو (سويسرا)، إسماعيل صيباري (المغرب)، فينيسيوس جونيور (البرازيل)، جون ماكغين (اسكتلندا)، نستوري إيرانكوندا، كونور ميتكالف (أستراليا)، فيليكس نميتشا، نيكو شلوتربيك، جمال موسيالا، ناثانييل براون، دينيز أونداف (ألمانيا)، ليفانو كومينينسيا (كوراساو)، فيرجيل فان دايك، كريسنسيو سامرفيل (هولندا)، كيتو ناكامورا، دايتشي كامادا (اليابان)، أماد ديالو (ساحل العاج)، ألكسندر إيزاك، فيكتور يوكيريس، ماتياس سفانبيرغ (السويد)، عمر الرقيق (تونس)، إمام عاشور (مصر)، عبدالإله العمري (السعودية)، ماكسي أراوخو (الأوروغواي)، رامين رضائيان، محمد محبي (إيران)، برادلي باركولا (فرنسا)، إبراهيم مباي (السنغال)، ليو أوستيغارد (النرويج)، أيمن حسين (العراق)، رومانو شميد، ماركو أرناوتوفيتش (النمسا)، علي علوان (الأردن)، جواو نيفيش (البرتغال)، يوان ويسا (الكونغو الديمقراطية)، جود بيلينغهام، ماركوس راشفورد (إنجلترا)، مارتن باتورينا، بيتار موسا (كرواتيا)، كايليب ييرينكي (غانا)، دانييل مونيوس، لويس دياز، خامينتون كامباس (كولومبيا)، وعبوسبيك فايزوللاييف (أوزبكستان).



كما شهدت الجولة الأولى تسجيل خمسة أهداف عكسية، جاءت عبر الباراغواياني داميان بوباديا في مباراة الولايات المتحدة، والسويسري ميرو موهايم في مباراة قطر، والمصري محمد هاني في مباراة بلجيكا، والعراقي أيمن حسين في مباراة النرويج، والأردني يزن العرب في مباراة النمسا.



وتنص لوائح البطولة على منح جائزة الحذاء الذهبي للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف، وفي حال التساوي يتم الاحتكام إلى عدد التمريرات الحاسمة، ثم إلى أقل عدد من الدقائق التي خاضها اللاعب خلال البطولة.



رقم قياسي جديد



وعادل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً في الحدث العالمي، الثلاثاء أمام الجزائر في كانساس في نسخة 2026 في أميركا الشمالية.



وسجل ميسي (38 عاماً)، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، ثلاثة أهداف في مرمى الجزائر في باكورة مبارياته من النهائيات الحالية، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه والبالغ 16 هدفاً، قبل أن يستبدله المدرب ليونيل سكالوني.



وسجل ميسي هدفه الأول في مرمى صربيا ومونتينيغرو عام 2006، ثم هز شباك البوسنة وإيران ونيجيريا (هدفان) في 2014. وفي نسخة 2018، سجل في مرمى نيجيريا.



أما نسخته المفضلة في 2022، فسجل في مرمى السعودية والمكسيك وأستراليا وهولندا وكرواتيا وفرنسا (هدفان في النهائي الذي حسمته الأرجنتين بركلات الترجيح).



وفيما خاض ميسي مباراته الدولية رقم 200، بات أول لاعب في التاريخ يخوض مباريات في ست نسخ مختلفة من كأس العالم.





