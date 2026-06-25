البوسنة تكتب التاريخ وتتأهل إلى دور الـ 32 كأفضل ثالث

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الوكيل الإخباري- أصبح منتخب البوسنة والهرسك أول منتخب يحسم تأهله ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في كأس العالم 2026، بعد تأكيد وصوله إلى دور الـ32 رسميًا. اضافة اعلان





وجاء التأهل بعد فوزه المهم على قطر 3-1، إضافة إلى نتائجه في المجموعة الثانية.



وانتظر المنتخب البوسني نتائج باقي المجموعات، قبل أن يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأهله ضمن قائمة الثمانية الأفضل من أصحاب المركز الثالث في النسخة الموسعة من البطولة التي تضم 48 منتخبًا.



وكانت أبرز لحظات المباراة تألق النجم الشاب كيريم ألاجبيغوفيتش، الذي افتتح التسجيل بهدف رائع من تسديدة بعيدة، ليقود منتخب بلاده نحو فوز مهم، قبل أن يضيف الفريق أهدافًا أخرى حسمت النتيجة.



وبهذا التأهل، يواصل المنتخب البوسني رحلته في المونديال، مع ترقب لمواجهة محتملة أمام منتخب الولايات المتحدة في دور الـ32 بمدينة سان فرانسيسكو، في اختبار قوي جديد لطموحات الفريق في البطولة.



مشوار منتخب البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026 جاء متقلبًا لكنه كان كافيًا لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل الثوالث.



بدأ المنتخب البوسني مشواره بتعادل أمام كندا بنتيجة 1-1، قبل أن يتعرض لخسارة ثقيلة أمام سويسرا بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية، ما وضعه تحت ضغط كبير في المباراة الأخيرة.



وفي الجولة الثالثة، نجح في استعادة توازنه بفوز مهم على قطر بنتيجة 3-1، ليحصد بذلك 4 نقاط في دور المجموعات، أنهى بها المجموعة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن المنتخب الكندي، ويضمن في النهاية العبور إلى الدور التالي ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.



يُذكر أن هذه هي المشاركة الثانية لمنتخب البوسنة والهرسك في تاريخ المونديال بعد مشاركته في نسخة عام 2014.





