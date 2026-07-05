التحكيم الأردني يواصل تألقه في كأس العالم

الوكيل الإخباري- بات التحكيم الأردني يتصدر المشهد في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، في ظل تألقه اللافت في إدارة مباريات المونديال في حدث تاريخي للتحكيم الأردني.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن عن تعيين طاقم تحكيمي أردني لإدارة مواجهة الولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا، المقررة فجر الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.



ويتكون الطاقم الأردني من حكم الساحة أدهم المخادمة، ويعاونه الحكمان المساعدان أحمد الرويلي ومحمد البكار.



وتعد هذه المباراة الرابعة التي يتولى فيها الطاقم الأردني بقيادة المخادمة إدارة مباراة في النسخة الحالية من كأس العالم، في تأكيد جديد على الثقة الكبيرة التي يحظى بها التحكيم الأردني بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال البطولة.



وتناولت وسائل إعلام عربية وعالمية، نجاح الطاقم التحكيمي الأردني في إدارة المباريات التي أسندت إليه وهي : إسبانيا أمام الرأس الأخضر، ونيوزيلندا وبلجيكا في دورة المجموعات، ومباراة انجلترا والكونغو في دور الـ32.



كما تحدثت عن التقييم المتميز الذ ي حصل عليه المخادمة ورفيقيه، خاصة في المباراة بين منتخبي انجلترا والكونغو التي أدارها.

وقال مدير دائرة الحكام السابق ناصر درويش، إن الطاقم التحكيمي الأردني المشارك في المونديال، أكد أحقية التحكيم الأردني في المشاركة بأقوى البطولات العالمية.



وأضاف أن أدهم المخادمة وأحمد الرويلي ومحمد البكار، نجحا في إدارة أقوى المباريات في المونديال، بدليل تكليف الطاقم الأردني بالاستمرار في إدارة المباريات الإقصائية، وهذا يشكل مصدر فخر واعتزاز للأردنيين الذين يدعمون حكامهم بكل قوة.



بدوره، قال مدرب كرة القدم عمر الزغول، إن منظومة كرة القدم الأردنية، فخوره بما يقدمه الحكام الأردنيون في المونديال، وهذا أمر مهم يؤكد مكانة منظومة كرة القدم الأردنية على الساحة الكروية العالمية.