الثلاثاء 2026-06-30 04:22 ص

التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس لمواجهة الطواحين الهولندية

التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس لمواجهة الطواحين الهولندية
التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس لمواجهة الطواحين الهولندية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 03:02 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الناخب الوطني محمد وهبي عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها المنتخب المغربي قمة الليلة أمام منتخب هولندا ضمن منافسات دور 32 من كأس العالم 2026.اضافة اعلان


فيما يلي تشكيلة الأسود:


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