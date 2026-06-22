التشكيلة الرسمية للفراعنة لمواجهة نيوزيلندا

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير (23).
وفي خط الدفاع: محمد هاني (3)، ياسر إبراهيم (2)، حمدي فتحي (14)، أحمد فتوح (13).
وفي خط الوسط: مروان عطية (19)، مهند لاشين (17).
وأمامهما في الخط الهجومي: إبراهيم عادل (8)، محمد صلاح (10)، مصطفى عبد الرؤوف زكي (11).
وفي الهجوم: عمر مرموش (22).
وتسعى كتيبة الفراعنة إلى تحقيق انطلاقة قوية في اللقاء عبر الاعتماد على القوة الهجومية بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب التوازن في خط الوسط.
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