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التشكيلة الرسمية للفراعنة لمواجهة نيوزيلندا

التشكيلة الرسمية للفراعنة لمواجهة نيوزيلندا
التشكيلة الرسمية للفراعنة لمواجهة نيوزيلندا
 
الإثنين، 22-06-2026 03:15 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر التشكيلة الرسمية التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا، وجاءت كالتالي:اضافة اعلان


في حراسة المرمى: مصطفى شوبير (23).

وفي خط الدفاع: محمد هاني (3)، ياسر إبراهيم (2)، حمدي فتحي (14)، أحمد فتوح (13).

وفي خط الوسط: مروان عطية (19)، مهند لاشين (17).

وأمامهما في الخط الهجومي: إبراهيم عادل (8)، محمد صلاح (10)، مصطفى عبد الرؤوف زكي (11).
وفي الهجوم: عمر مرموش (22).

وتسعى كتيبة الفراعنة إلى تحقيق انطلاقة قوية في اللقاء عبر الاعتماد على القوة الهجومية بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب التوازن في خط الوسط.
 
 


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