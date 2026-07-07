التشكيلة الرسمية للفراعنة والأرجنتين في المواجهة المصيرية

وستلعب الأرجنتين بتشكيلة تقليدية 4-4-2، حيث يعتمد المدرب ليونيل سكالوني بشكل كبير على قوته الهجومية، مُشكلاً ثنائياً نارياً في المقدمة يضم ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز.
حارس المرمى: إيميليانو مارتينيز
المدافعون: ناهويل مولينا، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، نيكولاس تاليافيكو
لاعبي الوسط: أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز، لياندرو باريديس، رودريغو دي بول
المهاجمان: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز
الرد التكتيكي للفراعنة
وعلى الجانب الآخر، يعتمد المدرب حسام حسن على نظام منظم للغاية بتشكيلة 4-3-3.
حارس المرمى: مصطفى شوبير
المدافعون: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ
لاعبي الوسط: إمام عاشور، مهند لاشين، مروان عطية
المهاجمون: مصطفى زيزو، محمد صلاح، هيثم حسن
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