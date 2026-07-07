الثلاثاء 2026-07-07 06:27 م

التشكيلة الرسمية للفراعنة والأرجنتين في المواجهة المصيرية

التشكيلة الرسمية للفراعنة والأرجنتين في المواجهة المصيرية
التشكيلة الرسمية للفراعنة والأرجنتين في المواجهة المصيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 06:04 م
الوكيل الإخباري-  تتواجه مصر والأرجنتين هذا الثلاثاء على ملعب مرسيدس بنز في مواجهة حاسمة ضمن دور الـ16 من كأس العالم، مع الإعلان أخيرًا عن التشكيلات الرسمية لكلا الفريقين.اضافة اعلان


وستلعب الأرجنتين بتشكيلة تقليدية 4-4-2، حيث يعتمد المدرب ليونيل سكالوني بشكل كبير على قوته الهجومية، مُشكلاً ثنائياً نارياً في المقدمة يضم ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز.

حارس المرمى: إيميليانو مارتينيز

المدافعون: ناهويل مولينا، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، نيكولاس تاليافيكو

لاعبي الوسط: أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز، لياندرو باريديس، رودريغو دي بول

المهاجمان: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز

الرد التكتيكي للفراعنة

وعلى الجانب الآخر، يعتمد المدرب حسام حسن على نظام منظم للغاية بتشكيلة 4-3-3.

حارس المرمى: مصطفى شوبير

المدافعون: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ

لاعبي الوسط: إمام عاشور، مهند لاشين، مروان عطية

المهاجمون: مصطفى زيزو، محمد صلاح، هيثم حسن
 
 


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